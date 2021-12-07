https://ria.ru/20211207/zabolevaemost-1762478985.html

В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 07.12.2021

В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличился, эпидпороги превышены в 54 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T01:11

2021-12-07T01:11

2021-12-07T01:11

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602365_0:0:3460:1947_1920x0_80_0_0_9b0aa41c38907da973d0e3165e61c2c2.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличился, эпидпороги превышены в 54 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."На 48-й неделе 2021 года (29 ноября – 5 декабря) в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей (47-й) неделей. Число субъектов Российской Федерации с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению возросло на 10 субъектов", - говорится в сообщении.По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54-х субъектах России, отметили в пресс-службе. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в ведомстве."Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.В России продолжается прививочная кампания против гриппа, уже привито более 59,46 миллиона человек, что составляет 40,7% от численности населения страны, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия