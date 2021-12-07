https://ria.ru/20211207/zabolevaemost-1762478985.html
В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 07.12.2021
В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличился, эпидпороги превышены в 54 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:11
2021-12-07T01:11
2021-12-07T01:11
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличился, эпидпороги превышены в 54 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."На 48-й неделе 2021 года (29 ноября – 5 декабря) в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей (47-й) неделей. Число субъектов Российской Федерации с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению возросло на 10 субъектов", - говорится в сообщении.По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54-х субъектах России, отметили в пресс-службе. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в ведомстве."Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.В России продолжается прививочная кампания против гриппа, уже привито более 59,46 миллиона человек, что составляет 40,7% от численности населения страны, уточнили в пресс-службе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в 54 регионах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличился, эпидпороги превышены в 54 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"На 48-й неделе 2021 года (29 ноября – 5 декабря) в целом на территории Российской Федерации
уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей (47-й) неделей. Число субъектов Российской Федерации с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению возросло на 10 субъектов", - говорится в сообщении.
По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54-х субъектах России, отметили в пресс-службе. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в ведомстве.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать",- подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В России продолжается прививочная кампания против гриппа, уже привито более 59,46 миллиона человек, что составляет 40,7% от численности населения страны, уточнили в пресс-службе.