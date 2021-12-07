https://ria.ru/20211207/yarmarka-1762530837.html

Российскую продукцию впервые представят на ярмарке в Вене

Российскую продукцию впервые представят на ярмарке в Вене - РИА Новости, 07.12.2021

Российскую продукцию впервые представят на ярмарке в Вене

Российскую продукцию впервые в истории представят на рождественской ярмарке в австрийской столице Вене, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:15

2021-12-07T12:15

2021-12-07T12:15

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вена

австрия

объединенные кондитеры

россия

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Российскую продукцию впервые в истории представят на рождественской ярмарке в австрийской столице Вене, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Австрии Андрей Плотников."В этом году совместно с городом Москвой мы впервые в истории реализовали проект по широкомасштабному участию российской продукции в Рождественской ярмарке у Кампуса Старого Венского университета. Москва с собой привезет производителей сувенирной продукции и кондитерских изделий, например, Белёвскую пастилу. Также в ярмарке примет участие российская компания "Объединённые кондитеры". Для отечественных производителей открывается возможность продажи их продукции на рождественской ярмарке", - заявил торгпред.Он выразил сожаление, что в настоящий момент из-за введения локдауна ярмарки закрыты для посетителей. "Надеемся, что 13 декабря, если отменят локдаун, мы торжественно откроем Московскую экспозицию, в которой участвует нижегородская фабрика матрёшки "Ажна", - сказал Плотников.

https://ria.ru/20211130/rozhdestvo-1761238702.html

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в мире, вена, австрия, объединенные кондитеры , россия