https://ria.ru/20211207/yakutiya-1762498905.html

Глава Якутии ответил на слова Байдена о "горящей тундре"

Глава Якутии ответил на слова Байдена о "горящей тундре" - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Якутии ответил на слова Байдена о "горящей тундре"

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "горящей тундре" в России, отметил, что горела вовсе не тундра, при этом... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:34

2021-12-07T09:34

2021-12-07T12:06

сша

джо байден

айсен николаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "горящей тундре" в России, отметил, что горела вовсе не тундра, при этом подчеркнув, что лесные пожары — это общая проблема для всех стран.В ноябре Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что в России "тундра горит" и "серьезные проблемы с климатом"."Во-первых, он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела — оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента. Понятно, что он имел в виду большие пожары этого года на территории России", — сказал губернатор в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, как он расценивает такое заявление президента США."Хочу сказать, что лесные пожары — это общая проблема, не только в Якутии леса горят. В той же Калифорнии были сильнейшие за всю историю Соединенных Штатов Америки пожары. Я изучаю проблему лесных пожаров — и в Якутии, и в России, и в мире в целом", — подчеркнул Николаев.Он добавил, что эту проблему нужно решать совместными усилиями всех стран.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210921/pozhary-1751080855.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, айсен николаев, россия