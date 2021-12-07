https://ria.ru/20211207/windows-1762601651.html

В новой Windows обнаружена очередная проблема

В новой Windows обнаружена очередная проблема - РИА Новости, 07.12.2021

В новой Windows обнаружена очередная проблема

В Windows 11 обнаружили проблему совместимости с SSD-накопителями быстрого стандарта NVMe, сообщил Neowin. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:53

2021-12-07T16:53

2021-12-07T20:45

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Windows 11 обнаружили проблему совместимости с SSD-накопителями быстрого стандарта NVMe, сообщил Neowin.Оказалось, что новая операционная система Microsoft режет производительность твердотельных накопителей по сравнению с работой этих же SSD с Windows 10. Одни компьютеры с 11-й ОС демонстрируют снижение количества операций ввода-вывода в секунду, а другие — пониженную скорость чтения-записи.В Microsoft прислушались к жалобам пользователей и обещают решить проблему в одном из накопительных обновлений Windows 11. Скорее всего, это произойдет в 2022-м.Windows 11 доступна для установки на совместимые компьютеры с 5 октября. Новое поколение ОС отличается обновленным интерфейсом и другими функциями.

https://ria.ru/20211206/windows-1762375357.html

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технологии, microsoft corporation, windows