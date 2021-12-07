https://ria.ru/20211207/whatsapp-1762516456.html

В WhatsApp появилась новая функция контроля сообщений

В WhatsApp появилась новая функция контроля сообщений - РИА Новости, 07.12.2021

В WhatsApp появилась новая функция контроля сообщений

Пользователи WhatsApp теперь смогут включить исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. О запуске опции сообщается в официальном блоге мессенджера. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:22

2021-12-07T11:22

2021-12-07T11:22

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи WhatsApp теперь смогут включить исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. О запуске опции сообщается в официальном блоге мессенджера.Если раньше пользователи могли задать в настройках автоматическое удаление чата через семь дней, то теперь появляется дополнительный выбор — 24 часа или 90 дней.В WhatsApp теперь можно по умолчанию включить функцию исчезновения сообщений для всех новых чатов. Как только пользователь активирует эту опцию, приложение будет отображать собеседнику, что чат удалится через определенное время.Опция уже доступна в релизной версии приложения для Android и iOS. Чтобы применить ее, нужно перейти в настройки конфиденциальности и выбрать пункт "Таймер сообщений".

https://ria.ru/20211130/whatsapp-1761542483.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.