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В МИД Греции рассказали об ожиданиях от встречи Мицотакиса и Путина
В МИД Греции рассказали об ожиданиях от встречи Мицотакиса и Путина - РИА Новости, 07.12.2021
В МИД Греции рассказали об ожиданиях от встречи Мицотакиса и Путина
В Греции надеются, что намеченная на 8 декабря в Сочи встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса станет сигналом... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:50
2021-12-07T14:52
в мире
греция
москва
владимир путин
нато
газпром
кириакос мицотакис
россия
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АФИНЫ, 7 дек – РИА Новости. В Греции надеются, что намеченная на 8 декабря в Сочи встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса станет сигналом потепления двусторонних отношений, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис в интервью радиостанции Skai.Варвициотис будет сопровождать премьер-министра в поездке в Россию."Цель встреч между премьер-министром Мицотакисом и президентом России Путиным в Сочи - оживить отношения", - сказал Варвициотис.Он отметил, что премьер-министр Греции является одним из немногих европейских лидеров, которых Путин принимает в Сочи."Мы надеемся, что завтрашняя встреча, надеюсь, сигнализирует о потеплении отношений, которое, однако, не меняет основных характеристик внешней политики Греции, то есть нашего участия в ЕС и НАТО", - сказал Варвициотис.В то же время он подчеркнул, что Российская Федерация является ключевым фактором в архитектуре европейской безопасности."То, что мы хотим с Россией, это углублять экономическое сотрудничество путем укрепления двусторонней торговли и привлечения инвестиций, чтобы заполнить пробелы, которые оставили за собой российские контрмеры на европейские санкций", - сказал Варвициотис.Он коснулся и вопроса энергетики."Россия является надежным и важнейшим поставщиком природного газа в нашу страну. Она поставляет газ в течение 35 лет, без каких-либо проблем и сбоев в поставке. Мы хотим, чтобы, во-первых, эти бесперебойные поставки газа продолжались, а во-вторых, поставлять его по более низким ценам в тот период, когда растет потребление газа при росте цен на газ, который закупается на спотовом рынке. Мы хотим конкурентную цену, которая будет привязана к цене на нефть. Это обсуждает сегодня и министр энергетики Греции с руководством "Газпрома" в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Варвициотис.Замминистра также напомнил, что он был в Москве на прошлой неделе в качестве главы миссии правительства Греции, и подписал Протокол о сотрудничестве и ряд соглашений об углублении экономического сотрудничества двух стран.Варвициотис во главе греческой делегации 29-30 ноября посетил Москву, где прошло 13-е заседание смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а после поездки опубликовал статью "Что я видел в Москве", в которой заявил, что Греция хочет укрепления отношений с Россией, и это показал визит правительственной делегации в Москву.Греция считает, что контрмеры российского правительства непропорционально сильно повлияли на греческий экспорт с 2014 года.Россия приняла ответные меры в виде эмбарго на поставки ряда товаров АПК после введения европейских санкций. Российское эмбарго включает в себя, в основном, свежие фрукты и овощи, мясо и молочные продукты, рыбу. Это привело к потерям Греции на рынке цитрусовых, клубники и продукции рыбоводства.Греция, которая поддерживала введение антироссийских санкций и постоянно голосует за их продление, надеется, что Россия сделает для нее исключение и откроет российский рынок для греческих продуктов.Однако представители России заявляли, что Москва не может отменить эмбарго только для одной страны Европейского союза – Греции.
https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html
https://ria.ru/20210524/aviamarshrut-1733653704.html
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в мире, греция, москва, владимир путин, нато, газпром, кириакос мицотакис, россия
14:50 07.12.2021 (обновлено: 14:52 07.12.2021)
 
В МИД Греции рассказали об ожиданиях от встречи Мицотакиса и Путина

Замглавы МИД Греции Варвициотис надеется на потепление отношений с Россией

© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
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АФИНЫ, 7 дек – РИА Новости. В Греции надеются, что намеченная на 8 декабря в Сочи встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса станет сигналом потепления двусторонних отношений, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис в интервью радиостанции Skai.
Варвициотис будет сопровождать премьер-министра в поездке в Россию.
"Цель встреч между премьер-министром Мицотакисом и президентом России Путиным в Сочи - оживить отношения", - сказал Варвициотис.
Он отметил, что премьер-министр Греции является одним из немногих европейских лидеров, которых Путин принимает в Сочи.
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"Мы надеемся, что завтрашняя встреча, надеюсь, сигнализирует о потеплении отношений, которое, однако, не меняет основных характеристик внешней политики Греции, то есть нашего участия в ЕС и НАТО", - сказал Варвициотис.
В то же время он подчеркнул, что Российская Федерация является ключевым фактором в архитектуре европейской безопасности.
"То, что мы хотим с Россией, это углублять экономическое сотрудничество путем укрепления двусторонней торговли и привлечения инвестиций, чтобы заполнить пробелы, которые оставили за собой российские контрмеры на европейские санкций", - сказал Варвициотис.
Он коснулся и вопроса энергетики.
"Россия является надежным и важнейшим поставщиком природного газа в нашу страну. Она поставляет газ в течение 35 лет, без каких-либо проблем и сбоев в поставке. Мы хотим, чтобы, во-первых, эти бесперебойные поставки газа продолжались, а во-вторых, поставлять его по более низким ценам в тот период, когда растет потребление газа при росте цен на газ, который закупается на спотовом рынке. Мы хотим конкурентную цену, которая будет привязана к цене на нефть. Это обсуждает сегодня и министр энергетики Греции с руководством "Газпрома" в Санкт-Петербурге", - подчеркнул Варвициотис.
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Замминистра также напомнил, что он был в Москве на прошлой неделе в качестве главы миссии правительства Греции, и подписал Протокол о сотрудничестве и ряд соглашений об углублении экономического сотрудничества двух стран.
Варвициотис во главе греческой делегации 29-30 ноября посетил Москву, где прошло 13-е заседание смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а после поездки опубликовал статью "Что я видел в Москве", в которой заявил, что Греция хочет укрепления отношений с Россией, и это показал визит правительственной делегации в Москву.
Греция считает, что контрмеры российского правительства непропорционально сильно повлияли на греческий экспорт с 2014 года.
Россия приняла ответные меры в виде эмбарго на поставки ряда товаров АПК после введения европейских санкций. Российское эмбарго включает в себя, в основном, свежие фрукты и овощи, мясо и молочные продукты, рыбу. Это привело к потерям Греции на рынке цитрусовых, клубники и продукции рыбоводства.
Греция, которая поддерживала введение антироссийских санкций и постоянно голосует за их продление, надеется, что Россия сделает для нее исключение и откроет российский рынок для греческих продуктов.
Однако представители России заявляли, что Москва не может отменить эмбарго только для одной страны Европейского союза – Греции.
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