Эксперт рассказал, как в США относятся к разговору Путина и Байдена
Вице-президент Евразийского центра Расмуссен оценил предстоящий разговор Путина и Байдена
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Часть нынешнего американского руководства не хочет успеха от предстоящих контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, лидерам предстоит искать пути деэскалации существующих напряжений на фоне устоявшейся агрессивной риторики новой администрации, заявил РИА Новости вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабря в видеоформате.
"Я считаю, что внутри администрации Байдена есть разные точки зрения, некоторые не хотят успешной встречи. Будем надеяться, что спокойные умы превалируют", - сказал Расмуссен.
По его словам, саммит пройдет в контексте сложных проблем, включающих ситуацию на Украине, в Белоруссии, Афганистане, Сирии, переговоры по иранскому атому, противостояние коронавирусу.
Эксперт отметил, что контакты США с Украиной и странами Балтии, скорее, обострили ситуацию, чем успокоили.
"Я надеюсь, что два лидера будут искать (пути) деэскалации напряжения через дипломатическую перспективу, а не устоявшуюся агрессивную риторику, которая стала обычным делом для нынешней команды США по внешней политике", - заявил Расмуссен.
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