https://ria.ru/20211207/vstrecha-1762487288.html

Эксперт рассказал, как в США относятся к разговору Путина и Байдена

Эксперт рассказал, как в США относятся к разговору Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперт рассказал, как в США относятся к разговору Путина и Байдена

Часть нынешнего американского руководства не хочет успеха от предстоящих контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, лидерам предстоит... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:26

2021-12-07T06:26

2021-12-07T06:26

в мире

сша

владимир путин

джо байден

эрл расмуссен

россия

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Часть нынешнего американского руководства не хочет успеха от предстоящих контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, лидерам предстоит искать пути деэскалации существующих напряжений на фоне устоявшейся агрессивной риторики новой администрации, заявил РИА Новости вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабря в видеоформате.По его словам, саммит пройдет в контексте сложных проблем, включающих ситуацию на Украине, в Белоруссии, Афганистане, Сирии, переговоры по иранскому атому, противостояние коронавирусу.Эксперт отметил, что контакты США с Украиной и странами Балтии, скорее, обострили ситуацию, чем успокоили."Я надеюсь, что два лидера будут искать (пути) деэскалации напряжения через дипломатическую перспективу, а не устоявшуюся агрессивную риторику, которая стала обычным делом для нынешней команды США по внешней политике", - заявил Расмуссен.

https://ria.ru/20211206/razgovor-1762465874.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, эрл расмуссен, россия