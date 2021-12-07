https://ria.ru/20211207/vrachi-1762516309.html

Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи

Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи - РИА Новости, 07.12.2021

Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи

Областной департамент здравоохранения после проверки жалоб врачей больницы скорой медицинской помощи Кургана на низкую зарплату и большую нагрузку сообщил, что... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:22

2021-12-07T11:22

2021-12-07T12:19

общество

курганская область

курган

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Областной департамент здравоохранения после проверки жалоб врачей больницы скорой медицинской помощи Кургана на низкую зарплату и большую нагрузку сообщил, что их зарплата выше среднего, при этом многие еще работают в частных медцентрах.Как сообщали местные СМИ, врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали открытое письмо в региональный департамент здравоохранения, где пожаловались на массовые увольнения медработников, большую нагрузку на врачей, непрозрачную оплату труда. Письмо подписали 28 врачей. В связи с этим департамент здравоохранения региона проводил проверку."Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19. Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13.30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.Вместе с тем выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам, уточняется в сообщении. Например, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц, добавляется в сообщении. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения - информация о данных фактах передана в СУСК РФ по области, поясняется в сообщении.Кроме того, по данным депздрава, что касается изложенных в обращении фактов о массовых увольнениях, то в 2021 году из больницы уволились 15 врачей, в том числе 4 вышли на пенсию, 6 перешли в другую медорганизацию Курганской области для работы в "красной зоне", 4 – переехали в другой регион. Принято на работу в больницу 8 новых врачей.Подобная ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками: из 41 уволившегося фельдшера 26 перешли на работу в "красную зону", при этом на работу принят 31 фельдшер. Работа по подбору кадров для больницы идёт в постоянном режиме, добавляется в сообщении."Учитывая итоги проверки, очень жаль, что некоторые специалисты тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению", - резюмирует департамент здравоохранения.

https://ria.ru/20211116/vrachi-1759217872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vrach-1734581618.html

курганская область

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курганская область, курган, здоровье - общество, россия