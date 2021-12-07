https://ria.ru/20211207/vrachi-1762516309.html
Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи
Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи - РИА Новости, 07.12.2021
Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи
Областной департамент здравоохранения после проверки жалоб врачей больницы скорой медицинской помощи Кургана на низкую зарплату и большую нагрузку сообщил, что... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:22
2021-12-07T11:22
2021-12-07T12:19
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Областной департамент здравоохранения после проверки жалоб врачей больницы скорой медицинской помощи Кургана на низкую зарплату и большую нагрузку сообщил, что их зарплата выше среднего, при этом многие еще работают в частных медцентрах.Как сообщали местные СМИ, врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали открытое письмо в региональный департамент здравоохранения, где пожаловались на массовые увольнения медработников, большую нагрузку на врачей, непрозрачную оплату труда. Письмо подписали 28 врачей. В связи с этим департамент здравоохранения региона проводил проверку."Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19. Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13.30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.Вместе с тем выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам, уточняется в сообщении. Например, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц, добавляется в сообщении. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения - информация о данных фактах передана в СУСК РФ по области, поясняется в сообщении.Кроме того, по данным депздрава, что касается изложенных в обращении фактов о массовых увольнениях, то в 2021 году из больницы уволились 15 врачей, в том числе 4 вышли на пенсию, 6 перешли в другую медорганизацию Курганской области для работы в "красной зоне", 4 – переехали в другой регион. Принято на работу в больницу 8 новых врачей.Подобная ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками: из 41 уволившегося фельдшера 26 перешли на работу в "красную зону", при этом на работу принят 31 фельдшер. Работа по подбору кадров для больницы идёт в постоянном режиме, добавляется в сообщении."Учитывая итоги проверки, очень жаль, что некоторые специалисты тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению", - резюмирует департамент здравоохранения.
https://ria.ru/20211116/vrachi-1759217872.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vrach-1734581618.html
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общество, курганская область, курган, здоровье - общество, россия
11:22 07.12.2021 (обновлено: 12:19 07.12.2021)
Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи
Пожаловавшиеся на низкую зарплату врачи скорой в Кургане получают выше среднего
ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости.
Областной департамент здравоохранения после проверки жалоб врачей больницы скорой медицинской помощи Кургана
на низкую зарплату и большую нагрузку сообщил, что их зарплата выше среднего, при этом многие еще работают в частных медцентрах.
Как сообщали местные СМИ, врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали открытое письмо в региональный департамент здравоохранения, где пожаловались на массовые увольнения медработников, большую нагрузку на врачей, непрозрачную оплату труда. Письмо подписали 28 врачей. В связи с этим департамент здравоохранения региона проводил проверку.
"Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области
по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тысяч рублей. И это без учёта специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19. Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13.30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.
Вместе с тем выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам, уточняется в сообщении. Например, с учётом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц, добавляется в сообщении. Также выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял данный врач до момента передачи проведения закупок под контроль департамента здравоохранения - информация о данных фактах передана в СУСК РФ
по области, поясняется в сообщении.
Кроме того, по данным депздрава, что касается изложенных в обращении фактов о массовых увольнениях, то в 2021 году из больницы уволились 15 врачей, в том числе 4 вышли на пенсию, 6 перешли в другую медорганизацию Курганской области для работы в "красной зоне", 4 – переехали в другой регион. Принято на работу в больницу 8 новых врачей.
Подобная ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками: из 41 уволившегося фельдшера 26 перешли на работу в "красную зону", при этом на работу принят 31 фельдшер. Работа по подбору кадров для больницы идёт в постоянном режиме, добавляется в сообщении.
"Учитывая итоги проверки, очень жаль, что некоторые специалисты тратят время на подобные вещи в ущерб своим прямым профессиональным обязанностям по оказанию качественной медицинской помощи населению", - резюмирует департамент здравоохранения.