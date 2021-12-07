https://ria.ru/20211207/voznagrazhdenie-1762646094.html
"Вектор" опроверг информацию о вознаграждении для создателей "ЭпиВакКороны"
"Вектор" опроверг информацию о вознаграждении для создателей "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 07.12.2021
"Вектор" опроверг информацию о вознаграждении для создателей "ЭпиВакКороны"
Разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" не имеют никаких выплат за ее создание, сообщили РИА Новости в ГНЦ ВБ "Вектор". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:19
2021-12-07T20:19
2021-12-07T21:44
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
николай коломейцев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр жуков
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" не имеют никаких выплат за ее создание, сообщили РИА Новости в ГНЦ ВБ "Вектор".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову изучить информацию о конфликте интересов в области применения вакцин от коронавируса. Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев на пленарном заседании во вторник обратился к Володину с просьбой провести парламентское расследование о достоверности данной информации. Он сослался на данные "целого ряда СМИ" о якобы "конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение". Также он рассказал о сообщениях, что родственники некоторых чиновников якобы "производят эту вакцину"."Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной "ЭпиВакКорона" договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" не имеют никаких выплат за разработку", - говорится в сообщении.В центре отметили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина "ЭпиВакКорона" выпускается только в рамках государственного заказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование изобретения, подчеркнули в "Векторе"."В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции", - пояснили в центре.Кроме того, Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, свидетельство о государственной регистрации препаратов выдает Росздравнадзор, уточнили в "Векторе".В июне центр "Вектор" уже комментировал ситуацию. Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана на основе платформы, созданной в 2014 году для вакцины против лихорадки Эбола - "ЭпиВакЭбола", в связи с чем авторский состав патентов во многом совпадает, подчеркнули в центре. "В патенте указываются все разработчики, в том числе руководитель Роспотребнадзора", - добавили в "Векторе".
https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html
https://ria.ru/20211207/pandemiya-1762615042.html
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общество, вячеслав володин, николай коломейцев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр жуков, вакцинация россиян от covid-19
20:19 07.12.2021 (обновлено: 21:44 07.12.2021)
"Вектор" опроверг информацию о вознаграждении для создателей "ЭпиВакКороны"
"Вектор" опроверг информацию о вознаграждении для создателей вакцины "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" не имеют никаких выплат за ее создание, сообщили РИА Новости в ГНЦ ВБ "Вектор".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
поручил первому вице-спикеру Александру Жукову
изучить информацию о конфликте интересов в области применения вакцин от коронавируса. Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев
на пленарном заседании во вторник обратился к Володину с просьбой провести парламентское расследование о достоверности данной информации. Он сослался на данные "целого ряда СМИ" о якобы "конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение". Также он рассказал о сообщениях, что родственники некоторых чиновников якобы "производят эту вакцину".
"Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной "ЭпиВакКорона" договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" не имеют никаких выплат за разработку", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина "ЭпиВакКорона" выпускается только в рамках государственного заказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование изобретения, подчеркнули в "Векторе".
"В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора
. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции", - пояснили в центре.
Кроме того, Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, свидетельство о государственной регистрации препаратов выдает Росздравнадзор
, уточнили в "Векторе".
В июне центр "Вектор" уже комментировал ситуацию. Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана на основе платформы, созданной в 2014 году для вакцины против лихорадки Эбола - "ЭпиВакЭбола", в связи с чем авторский состав патентов во многом совпадает, подчеркнули в центре. "В патенте указываются все разработчики, в том числе руководитель Роспотребнадзора", - добавили в "Векторе".