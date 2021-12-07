https://ria.ru/20211207/voyna-1762544489.html

Запад обречен на великую войну, если он ослушается Путина

Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина - РИА Новости, 07.12.2021

Запад обречен на великую войну, если он ослушается Путина

Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:11

2021-12-07T13:11

2021-12-07T14:00

в мире

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россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович.По его словам, Киев вправе ориентироваться на Запад в культурном и экономическом плане, выстраивать отношения с Евросоюзом, но ему нельзя становиться членом Североатлантического альянса. Интеграция в НАТО приведет к тому, что огромный участок российской границы станет фронтом с враждебным военным блоком.Марьянович также уверен, что несколько неверных движений повлекут вооруженный конфликт в Европе, который сведет на нет все ее достижения после Второй мировой. Президент США Джо Байден уже совершил ошибку, заявив, что "не приемлет российских "красных линий" по Украине, заметил автор материала.Ситуацию на востоке Европы он сравнил с Карибским кризисом 1962 года: тогда мир оказался на грани катастрофы после взаимного размещения ядерных американских и советских бомб в Турции и на Кубе соответственно. В тот момент Штаты всерьез беспокоились из-за нахождения смертоносного оружия у себя под боком. По этой же причине, по мнению колумниста, Москва сейчас имеет полное право требовать, чтобы Запад прекратил военное освоение Украины.О "красных линиях" по Украине Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет" в конце ноября. Как отмечал российский лидер, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявляла, что "красной линией" для России станет и вступление Украины в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/bayden-1762146440.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, нато, россия