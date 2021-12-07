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Запад обречен на великую войну, если он ослушается Путина
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина - РИА Новости, 07.12.2021
Запад обречен на великую войну, если он ослушается Путина
Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:11
2021-12-07T14:00
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович.По его словам, Киев вправе ориентироваться на Запад в культурном и экономическом плане, выстраивать отношения с Евросоюзом, но ему нельзя становиться членом Североатлантического альянса. Интеграция в НАТО приведет к тому, что огромный участок российской границы станет фронтом с враждебным военным блоком.Марьянович также уверен, что несколько неверных движений повлекут вооруженный конфликт в Европе, который сведет на нет все ее достижения после Второй мировой. Президент США Джо Байден уже совершил ошибку, заявив, что "не приемлет российских "красных линий" по Украине, заметил автор материала.Ситуацию на востоке Европы он сравнил с Карибским кризисом 1962 года: тогда мир оказался на грани катастрофы после взаимного размещения ядерных американских и советских бомб в Турции и на Кубе соответственно. В тот момент Штаты всерьез беспокоились из-за нахождения смертоносного оружия у себя под боком. По этой же причине, по мнению колумниста, Москва сейчас имеет полное право требовать, чтобы Запад прекратил военное освоение Украины.О "красных линиях" по Украине Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет" в конце ноября. Как отмечал российский лидер, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявляла, что "красной линией" для России станет и вступление Украины в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, нато, россия
13:11 07.12.2021 (обновлено: 14:00 07.12.2021)
 
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина

Advance: Европу ждет большая война из-за пересечения Западом "красной линии" Путина

© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович.

"Запад и Россия могут продолжать сомневаться во всем и вся, могут состязаться за то, кто кому будет поставлять энергоносители <…> и как вырваться вперед в идеологической борьбе либеральной демократии и консервативного подхода. Все это можно, и никаких линий тут нет, чего не скажешь об Украине. Вот там и проходит эта самая "красная линия", — отметил колумнист.

По его словам, Киев вправе ориентироваться на Запад в культурном и экономическом плане, выстраивать отношения с Евросоюзом, но ему нельзя становиться членом Североатлантического альянса. Интеграция в НАТО приведет к тому, что огромный участок российской границы станет фронтом с враждебным военным блоком.
Марьянович также уверен, что несколько неверных движений повлекут вооруженный конфликт в Европе, который сведет на нет все ее достижения после Второй мировой. Президент США Джо Байден уже совершил ошибку, заявив, что "не приемлет российских "красных линий" по Украине, заметил автор материала.
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Ситуацию на востоке Европы он сравнил с Карибским кризисом 1962 года: тогда мир оказался на грани катастрофы после взаимного размещения ядерных американских и советских бомб в Турции и на Кубе соответственно. В тот момент Штаты всерьез беспокоились из-за нахождения смертоносного оружия у себя под боком. По этой же причине, по мнению колумниста, Москва сейчас имеет полное право требовать, чтобы Запад прекратил военное освоение Украины.
"Избежать конфликта теперь становится все сложнее и сложнее. Единственный способ — диалог, и единственная надежда на то, что Россия и США все еще преследуют некие серьезные глобальные цели, не предусматривающие войну", — подытожил обозреватель.
О "красных линиях" по Украине Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет" в конце ноября. Как отмечал российский лидер, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявляла, что "красной линией" для России станет и вступление Украины в НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"У нас будет долгий разговор". Байден не признал "красных линий" Путина
 
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