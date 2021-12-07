Запад обречен на великую войну, если он ослушается Путина

13:11 07.12.2021 (обновлено: 14:00 07.12.2021)
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина
Advance: Европу ждет большая война из-за пересечения Западом "красной линии" Путина
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европу ждет большая война, если Соединенные Штаты пересекут "красную черту", обозначенную Россией, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович.
"Запад и Россия могут продолжать сомневаться во всем и вся, могут состязаться за то, кто кому будет поставлять энергоносители <…> и как вырваться вперед в идеологической борьбе либеральной демократии и консервативного подхода. Все это можно, и никаких линий тут нет, чего не скажешь об Украине. Вот там и проходит эта самая "красная линия", — отметил колумнист.
По его словам, Киев вправе ориентироваться на Запад в культурном и экономическом плане, выстраивать отношения с Евросоюзом, но ему нельзя становиться членом Североатлантического альянса. Интеграция в НАТО приведет к тому, что огромный участок российской границы станет фронтом с враждебным военным блоком.
Марьянович также уверен, что несколько неверных движений повлекут вооруженный конфликт в Европе, который сведет на нет все ее достижения после Второй мировой. Президент США Джо Байден уже совершил ошибку, заявив, что "не приемлет российских "красных линий" по Украине, заметил автор материала.
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Ситуацию на востоке Европы он сравнил с Карибским кризисом 1962 года: тогда мир оказался на грани катастрофы после взаимного размещения ядерных американских и советских бомб в Турции и на Кубе соответственно. В тот момент Штаты всерьез беспокоились из-за нахождения смертоносного оружия у себя под боком. По этой же причине, по мнению колумниста, Москва сейчас имеет полное право требовать, чтобы Запад прекратил военное освоение Украины.
"Избежать конфликта теперь становится все сложнее и сложнее. Единственный способ — диалог, и единственная надежда на то, что Россия и США все еще преследуют некие серьезные глобальные цели, не предусматривающие войну", — подытожил обозреватель.
О "красных линиях" по Украине Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет" в конце ноября. Как отмечал российский лидер, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявляла, что "красной линией" для России станет и вступление Украины в НАТО.
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