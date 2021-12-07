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Россия и США проведут новую встречу по выдаче виз для дипломатов
Россия и США проведут новую встречу по выдаче виз для дипломатов - РИА Новости, 07.12.2021
Россия и США проведут новую встречу по выдаче виз для дипломатов
Дипломаты России и США до конца года планируют провести еще одну встречу, посвященную нормализации выдачи виз для дипломатов обеих стран, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:38
2021-12-07T23:41
политика
сша
россия
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ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. Дипломаты России и США до конца года планируют провести еще одну встречу, посвященную нормализации выдачи виз для дипломатов обеих стран, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.На вопрос о месте проведения данных переговоров высокопоставленный российский дипломат ответил, что они состоятся "в одной из европейских столиц".Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
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политика, сша, россия
23:38 07.12.2021 (обновлено: 23:41 07.12.2021)
 
Россия и США проведут новую встречу по выдаче виз для дипломатов

Россия и США до конца года проведут новую встречу по выдаче виз для дипломатов

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 7 дек – РИА Новости. Дипломаты России и США до конца года планируют провести еще одну встречу, посвященную нормализации выдачи виз для дипломатов обеих стран, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"В ходе встречи в Вене представители МИД РФ и госдепартамента США договорились провести еще одну встречу до конца года. Дата пока не определена", — сказал Захаров на полях проходящего в эти дни 23-го Мирового нефтяного конгресса.
На вопрос о месте проведения данных переговоров высокопоставленный российский дипломат ответил, что они состоятся "в одной из европейских столиц".
Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 23:00
Путин предложил США обнулить все ограничения по работе дипмиссий
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
 
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