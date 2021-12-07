https://ria.ru/20211207/veterany-1762512095.html

Все ветераны Великой Отечественной получили телефоны с бесплатной связью

Все ветераны Великой Отечественной получили телефоны с бесплатной связью - РИА Новости, 07.12.2021

Все ветераны Великой Отечественной получили телефоны с бесплатной связью

Все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены мобильными телефонами с бесплатной связью, к середине декабря за каждым фронтовиком будет "закреплен"... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:56

2021-12-07T10:56

2021-12-07T10:56

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены мобильными телефонами с бесплатной связью, к середине декабря за каждым фронтовиком будет "закреплен" конкретный депутат, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Хочу поблагодарить наших партнеров из "большой четвёрки" операторов сотовой связи, безусловно, Минцифры. Мы обеспечили вручение каждому фронтовику удобных мобильных устройств с бесплатной мобильной связью", - сказал Турчак на заседании оргкомитета партии "Наша Победа".Кроме того, до середины декабря продолжается работа по закреплению за каждым фронтовиком конкретного депутата Госдумы, сенатора, депутата регионального заксобрания."Важно обеспечить самый тесный личный контакт депутата или сенатора с ветераном и его родственниками. До середины декабря мы должны четко понимать, кто из депутатов над каким фронтовиком несет шефство. Каждый депутат и сенатор лично поздравит уважаемого фронтовика, героя с наступающим Новым годом", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20211121/vyplaty-1760081874.html

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф