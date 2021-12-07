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"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиа
"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиа - РИА Новости, 07.12.2021
"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиа
Упоминание в социальных медиа слова "вакцинация" в 2021 году выросло почти в 6 раз по сравнению с 2020 годом, оно было указано в 33,5 миллиона сообщений, что... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:11
2021-12-07T09:24
общество
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Упоминание в социальных медиа слова "вакцинация" в 2021 году выросло почти в 6 раз по сравнению с 2020 годом, оно было указано в 33,5 миллиона сообщений, что позволяет назвать его словом года, рассказали РИА Новости в компании Brand Analytics.Компания проанализировала 874 миллиарда слов в 52,2 миллиарда публичных русскоязычных сообщений в социальных медиа с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года. В рейтинг были включены слова с приростом числа сообщений более чем в два раза по сравнению с 2020 годом."Словом 2021 года в русскоязычном соцмедиа стала "вакцинация" – его упомянули в 33,5 миллиона сообщений. Это почти в 6 раз чаще, чем в 2020 году", - говорится в сообщении компании.Следом идут слова "вакцина" и "прививка", которые упоминались в соцмедиа 27,1 миллиона раз и 25,2 миллиона раз соответственно (рост в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом). В топ-10 слов также оказались слова "ковид" и "спутник" (18,7 миллиона и 13,4 миллиона сообщений за год соответственно)."Пандемизация жизни влияет и на рост использования слов, не связанных напрямую с темой ковида. Например, число сообщений с "госуслугами" выросло больше чем в 2 раза и составило около 9 миллионов публикаций за год", - указывают в Brand Analytics.Среди топ-10 слов, упоминание которых также выросло в 2021 году более чем в два раза, оказались: "криптовалюта", "биткоин", "мигрант" и "талибы" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). "В 2021 году слово мигрант стало в 2 раза чаще появляться в соцмедиа – переселенцев упомянули в 9,6 миллиона сообщений. Слово "талибы" выросло более чем в 7 раз. При этом у него 2,2 миллиона сообщений за год – в разы меньше, чем у других представителей топа", - указывают авторы исследования.В ходе исследования были изучены сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.
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общество, технологии
03:11 07.12.2021 (обновлено: 09:24 07.12.2021)
 
"Вакцинация" стала словом уходящего года в русскоязычных соцмедиа

Brand Analytics заявила, что "вакцинация" стала словом 2021 года в русскоязычных соцмедиа

CC0 / DariuszSankowski / Открытая книга
Открытая книга - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
CC0 / DariuszSankowski /
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Упоминание в социальных медиа слова "вакцинация" в 2021 году выросло почти в 6 раз по сравнению с 2020 годом, оно было указано в 33,5 миллиона сообщений, что позволяет назвать его словом года, рассказали РИА Новости в компании Brand Analytics.
Компания проанализировала 874 миллиарда слов в 52,2 миллиарда публичных русскоязычных сообщений в социальных медиа с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года. В рейтинг были включены слова с приростом числа сообщений более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.
© Brand Analytics"Вакцинация" стало словом уходящего 2021 года в русскоязычных соцмедиа
Вакцинация стало словом уходящего 2021 года в русскоязычных соцмедиа
© Brand Analytics
"Вакцинация" стало словом уходящего 2021 года в русскоязычных соцмедиа
"Словом 2021 года в русскоязычном соцмедиа стала "вакцинация" – его упомянули в 33,5 миллиона сообщений. Это почти в 6 раз чаще, чем в 2020 году", - говорится в сообщении компании.
Следом идут слова "вакцина" и "прививка", которые упоминались в соцмедиа 27,1 миллиона раз и 25,2 миллиона раз соответственно (рост в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом). В топ-10 слов также оказались слова "ковид" и "спутник" (18,7 миллиона и 13,4 миллиона сообщений за год соответственно).
"Пандемизация жизни влияет и на рост использования слов, не связанных напрямую с темой ковида. Например, число сообщений с "госуслугами" выросло больше чем в 2 раза и составило около 9 миллионов публикаций за год", - указывают в Brand Analytics.
Среди топ-10 слов, упоминание которых также выросло в 2021 году более чем в два раза, оказались: "криптовалюта", "биткоин", "мигрант" и "талибы" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). "В 2021 году слово мигрант стало в 2 раза чаще появляться в соцмедиа – переселенцев упомянули в 9,6 миллиона сообщений. Слово "талибы" выросло более чем в 7 раз. При этом у него 2,2 миллиона сообщений за год – в разы меньше, чем у других представителей топа", - указывают авторы исследования.
В ходе исследования были изучены сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.
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