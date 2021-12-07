https://ria.ru/20211207/vaktsina-1762608677.html
Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма
Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма
Вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к марту, если в ней возникнет необходимость, сказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:14
2021-12-07T17:14
2021-12-07T17:32
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к марту, если в ней возникнет необходимость, сказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.Специалисты продолжают выяснять характеристики новой разновидности COVID-19, распространяющейся по миру, и пока не могут сказать, эффективны ли против него существующие вакцины, включая разработанные Pfizer."Если будет необходимость в вакцине, у нас будет вакцина в марте. Я не знаю, будет ли в этом необходимость. Мы будем знать через несколько недель", - сказал Бурла на конференции Wall Street Journal.Он спрогнозировал, что счет случаям омикрон-штамма, которые пока единичен, в ближайшие недели пойдет "на миллионы".Бурла рассчитывает к концу года понимать характеристики омикрон-штамма. По его словам, рабочая гипотеза пока состоит в том, что он передается быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни.
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в мире, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса
17:14 07.12.2021 (обновлено: 17:32 07.12.2021)
Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма
Глава Pfizer заявил, что вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к марту
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости.
Вакцина против омикрон-штамма коронавируса будет готова к марту, если в ней возникнет необходимость, сказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла
.
Специалисты продолжают выяснять характеристики новой разновидности COVID-19, распространяющейся по миру, и пока не могут сказать, эффективны ли против него существующие вакцины, включая разработанные Pfizer.
"Если будет необходимость в вакцине, у нас будет вакцина в марте. Я не знаю, будет ли в этом необходимость. Мы будем знать через несколько недель", - сказал Бурла на конференции Wall Street Journal.
Он спрогнозировал, что счет случаям омикрон-штамма, которые пока единичен, в ближайшие недели пойдет "на миллионы".
Бурла рассчитывает к концу года понимать характеристики омикрон-штамма. По его словам, рабочая гипотеза пока состоит в том, что он передается быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни.