https://ria.ru/20211207/ulybka-1762628894.html

Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита

Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита - РИА Новости, 07.12.2021

Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита

Президент России Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США Джо Байдена в начале онлайн-саммита. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:29

2021-12-07T18:29

2021-12-07T19:04

россия

в мире

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владимир путин

джо байден

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СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США Джо Байдена в начале онлайн-саммита."Приветствую Вас, господин президент", - сказал Путин с улыбкой."Добрый день", - ответил Байден и засмеялся.Ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20211207/vstrecha-1762629367.html

россия

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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет. 2021-12-07T18:29 true PT0M33S

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россия, в мире, сша, владимир путин, джо байден