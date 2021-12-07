https://ria.ru/20211207/ulybka-1762628894.html
Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита
Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита - РИА Новости, 07.12.2021
Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита
Президент России Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США Джо Байдена в начале онлайн-саммита. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:29
2021-12-07T18:29
2021-12-07T19:04
россия
в мире
сша
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762635841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_418e6e9510971dd80b1cde2efbc6451b.jpg
СОЧИ, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с улыбкой поприветствовал президента США Джо Байдена в начале онлайн-саммита."Приветствую Вас, господин президент", - сказал Путин с улыбкой."Добрый день", - ответил Байден и засмеялся.Ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
https://ria.ru/20211207/vstrecha-1762629367.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762635841_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_387690b8f0ef104478ac47bef965b9d7.jpg
Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
2021-12-07T18:29
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, владимир путин, джо байден
18:29 07.12.2021 (обновлено: 19:04 07.12.2021)
Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита
Путин с улыбкой поприветствовал президента США Байдена в начале онлайн-саммита