23:15 07.12.2021 (обновлено: 00:52 08.12.2021)
Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО
Президент США Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии решений о расширении североатлантического альянса, сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов. Ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях", - сказала Нуланд на слушаниях в сенате.
Президент США Джо Байден не давал лидеру РФ Владимиру Путину в ходе разговора во вторник обязательств, что Украина останется вне НАТО, заявил также Салливан.
Отвечая на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, Салливан сказал: "Я вам скажу четко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок".
"Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться", - сказал Салливан.
Отвечая на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, Салливан сказал: "Я вам скажу четко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок".
"Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться", - сказал Салливан.