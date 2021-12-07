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Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО
Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 08.12.2021
Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО
Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T23:15
2021-12-08T00:52
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии решений о расширении североатлантического альянса, сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Президент США Джо Байден не давал лидеру РФ Владимиру Путину в ходе разговора во вторник обязательств, что Украина останется вне НАТО, заявил также Салливан.Отвечая на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, Салливан сказал: "Я вам скажу четко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок"."Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться", - сказал Салливан.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия, виктория нуланд
23:15 07.12.2021 (обновлено: 00:52 08.12.2021)
 
Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО

Президент США Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии решений о расширении североатлантического альянса, сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов. Ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях", - сказала Нуланд на слушаниях в сенате.
Президент США Джо Байден не давал лидеру РФ Владимиру Путину в ходе разговора во вторник обязательств, что Украина останется вне НАТО, заявил также Салливан.

Отвечая на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, Салливан сказал: "Я вам скажу четко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок".

"Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться", - сказал Салливан.
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссияВиктория Нуланд
 
 
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