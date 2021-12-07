https://ria.ru/20211207/ukraina-1762659922.html

Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО

Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 08.12.2021

Байден не дал Путину гарантий, что Украину не примут в НАТО

Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T23:15

2021-12-07T23:15

2021-12-08T00:52

в мире

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джо байден

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виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден дал ясно понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ни одна страна за пределами НАТО не имеет права вето при принятии решений о расширении североатлантического альянса, сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Президент США Джо Байден не давал лидеру РФ Владимиру Путину в ходе разговора во вторник обязательств, что Украина останется вне НАТО, заявил также Салливан.Отвечая на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, Салливан сказал: "Я вам скажу четко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок"."Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться", - сказал Салливан.

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия, виктория нуланд