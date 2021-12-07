https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html
Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров
Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021
Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров
Российская сторона в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё раз четко обозначит свои подходы к украинскому урегулированию, а... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:04
2021-12-07T14:04
2021-12-07T14:09
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё раз четко обозначит свои подходы к украинскому урегулированию, а именно необходимость заставить Киев выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ещё раз подчеркну, сегодня будет у нас важное событие в отношениях - телефонный контакт между президентами Путиным и Байденом. Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762555262.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия
14:04 07.12.2021 (обновлено: 14:09 07.12.2021)
Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: в разговоре с Байденом Путин четко изложит российскую позицию по Украине