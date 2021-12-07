https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html

Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров

Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021

Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров

Российская сторона в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё раз четко обозначит свои подходы к украинскому урегулированию, а... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:04

2021-12-07T14:04

2021-12-07T14:09

в мире

киев

сша

владимир путин

джо байден

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская сторона в ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё раз четко обозначит свои подходы к украинскому урегулированию, а именно необходимость заставить Киев выполнять минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ещё раз подчеркну, сегодня будет у нас важное событие в отношениях - телефонный контакт между президентами Путиным и Байденом. Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762555262.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия