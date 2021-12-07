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Глава ЦРУ заявил о наращивании российских войск у границ Украины
Глава ЦРУ заявил о наращивании российских войск у границ Украины - РИА Новости, 07.12.2021
Глава ЦРУ заявил о наращивании российских войск у границ Украины
Глава ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что США в последние недели наблюдают "необычное наращивание войск РФ" у границ Украины, а также якобы планы по дестабилизации РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:03
2021-12-07T10:03
в мире
киев
франция
дмитрий песков
джо байден
нато
уильям бернс
россия
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что США в последние недели наблюдают "необычное наращивание войск РФ" у границ Украины, а также якобы планы по дестабилизации страны, никаких доказательств он не привел.Ранее западные СМИ неоднократно обвиняли России в подготовке к "вторжению" на Украину, при этом они называли разные данные по количеству военных, якобы стянутых к границе - от 75 до 175 тысяч. Агентство Блумберг писало, что РФ провела передислокацию сил вплоть до Камчатки. На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право."То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил", - сказал Бернс в интервью Wall Street Journal. При этом он не пояснил, что значит "необычное наращивание войск".Глава ЦРУ также рассказал, что президент США Джо Байден направил его в Москву в ноябре, чтобы напрямую передать властям РФ серьезную озабоченность США по поводу Украины, а также рассказать о последствиях, которые могут грозить Москве.По словам Бернса, Байден в понедельник поговорил с ключевыми союзниками США, чтобы обсудить ситуацию. Он добавил, что в последние недели Вашингтон много обменивался с союзниками разведанными.Как предположил глава ЦРУ, на фоне смены канцлера в Германии и грядущих выборов во Франции, руководство РФ может посчитать, что ЕС занят внутренними делами. При этом, по его мнению, в Москве могут полагать, что сейчас находятся в позиции относительной экономической силы по сравнению с тем, какой была российская экономика несколько лет назад, в том числе благодаря высоким ценам на газ.Интервью Бернса появилось накануне планирующейся на вторник беседы лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит "вторжение" на Украину. Замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в понедельник в беседе с РИА Новости отмечал, что Вашингтон стремится нагнетать ситуацию перед разговором лидеров РФ и США, чтобы любые подвижки в переговорах представить как прорыв американского президента.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/sanktsii-1762497880.html
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в мире, киев, франция, дмитрий песков, джо байден, нато, уильям бернс, россия
10:03 07.12.2021
 
Глава ЦРУ заявил о наращивании российских войск у границ Украины

Глава ЦРУ Бернс заявил о "необычном наращивании российских войск" у границ Украины

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что США в последние недели наблюдают "необычное наращивание войск РФ" у границ Украины, а также якобы планы по дестабилизации страны, никаких доказательств он не привел.
Ранее западные СМИ неоднократно обвиняли России в подготовке к "вторжению" на Украину, при этом они называли разные данные по количеству военных, якобы стянутых к границе - от 75 до 175 тысяч. Агентство Блумберг писало, что РФ провела передислокацию сил вплоть до Камчатки. На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.
"То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил", - сказал Бернс в интервью Wall Street Journal. При этом он не пояснил, что значит "необычное наращивание войск".
Глава ЦРУ также рассказал, что президент США Джо Байден направил его в Москву в ноябре, чтобы напрямую передать властям РФ серьезную озабоченность США по поводу Украины, а также рассказать о последствиях, которые могут грозить Москве.
По словам Бернса, Байден в понедельник поговорил с ключевыми союзниками США, чтобы обсудить ситуацию. Он добавил, что в последние недели Вашингтон много обменивался с союзниками разведанными.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
09:29В мире
СМИ выяснили, какие санкции Запад готовит против России из-за Украины
Как предположил глава ЦРУ, на фоне смены канцлера в Германии и грядущих выборов во Франции, руководство РФ может посчитать, что ЕС занят внутренними делами. При этом, по его мнению, в Москве могут полагать, что сейчас находятся в позиции относительной экономической силы по сравнению с тем, какой была российская экономика несколько лет назад, в том числе благодаря высоким ценам на газ.
Интервью Бернса появилось накануне планирующейся на вторник беседы лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит "вторжение" на Украину. Замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в понедельник в беседе с РИА Новости отмечал, что Вашингтон стремится нагнетать ситуацию перед разговором лидеров РФ и США, чтобы любые подвижки в переговорах представить как прорыв американского президента.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
06:11
СМИ: директор ЦРУ заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины
 
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