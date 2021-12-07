https://ria.ru/20211207/ukraina-1762486805.html
СМИ: директор ЦРУ заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины
СМИ: директор ЦРУ заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины - РИА Новости, 07.12.2021
СМИ: директор ЦРУ заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил об "аппетите к риску" российского руководства в контексте Украины, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:11
2021-12-07T06:11
2021-12-07T06:11
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил об "аппетите к риску" российского руководства в контексте Украины, сообщает Bloomberg."Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины", - сказал Бернс.Он подчеркнул, что важно ответить на это и действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии.На вторник запланирована беседа президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, где основной темой, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.Позицию Москвы ранее в том числе озвучивал посол РФ в США Анатолий Антонов, он назвал опасным заблуждением мысль о том, что Россия испугается потенциала НАТО и не станет отвечать, если кто-то на Украине решит проверить оборону РФ на прочность.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211207/krym-1762481327.html
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в мире, украина, сша, джо байден, уильям бернс, россия
СМИ: директор ЦРУ заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины
Bloomberg: директор ЦРУ Бернс заявил о российском "аппетите к риску" в вопросе Украины
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил об "аппетите к риску" российского руководства в контексте Украины, сообщает Bloomberg
.
"Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины", - сказал Бернс.
Он подчеркнул, что важно ответить на это и действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии.
На вторник запланирована беседа президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, где основной темой, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.
Позицию Москвы ранее в том числе озвучивал посол РФ в США Анатолий Антонов, он назвал опасным заблуждением мысль о том, что Россия испугается потенциала НАТО и не станет отвечать, если кто-то на Украине решит проверить оборону РФ на прочность.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.