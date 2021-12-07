https://ria.ru/20211207/ugroza-1762545052.html

Будущий канцлер Германии высказался о ситуации на границах Украины

Будущий канцлер Германии высказался о ситуации на границах Украины - РИА Новости, 07.12.2021

Будущий канцлер Германии высказался о ситуации на границах Украины

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, напомнил о принципе нерушимости границ и назвал неприемлемыми угрозы этой стране. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:14

2021-12-07T13:14

2021-12-07T13:20

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джо байден

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, напомнил о принципе нерушимости границ и назвал неприемлемыми угрозы этой стране.Ожидается, что Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ в среду, 8 декабря."Безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают как предпосылку соблюдение принципов, по которым мы договорились в ходе длительных процессов политики разрядки 1970-1980 годов. К этому относится нерушимость границ", - заявил Шольц на пресс-конференции.Он добавил, что "мы в Германии, как и везде в Европе, а также в США и других странах, с большой обеспокоенностью смотрим на движение войск, которые мы видим у границ Украины". "Поэтому должно быть ясно: создание таким образом угрозы Украине было бы неприемлемо", - заявил Шольц.Он выразил уверенность, что президент США Джо Байден выразит такую точку зрения в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762422142.html

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц