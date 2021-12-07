https://ria.ru/20211207/udar-1762482394.html

СМИ: Израиль нанес удар по району порта Латакии в Сирии

СМИ: Израиль нанес удар по району порта Латакии в Сирии - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: Израиль нанес удар по району порта Латакии в Сирии

Израиль нанес авиаудар по порту в Латакии, передает Сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:16

2021-12-07T03:16

2021-12-07T10:02

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латакия (город)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по порту в Латакии, передает Сирийское государственное агентство телерадиовещания.По информации военного источника, ракеты прилетели со стороны Средиземного моря и ударили по площадке с контейнерами в торговой части гавани. В результате произошло возгорание.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.

https://ria.ru/20211124/siriya-1760450425.html

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в мире, израиль, сирия, латакия (город)