https://ria.ru/20211207/tsru-1762504319.html

Глава ЦРУ признался, что поседел из-за Москвы и Ирана

Глава ЦРУ признался, что поседел из-за Москвы и Ирана - РИА Новости, 07.12.2021

Глава ЦРУ признался, что поседел из-за Москвы и Ирана

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что поседел во время работы в Москве. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:17

2021-12-07T10:17

2021-12-07T10:18

в мире

иран

франция

уильям бернс

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что поседел во время работы в Москве.Как заявил Бернс в интервью изданию Wall Street Journal, во время работы послом в РФ у него появилась "большая часть седины". Он занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год."Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году" по поводу ядерного оружия, добавил директор ЦРУ.Двадцать четвертого ноября 2013 года Иран и шесть стран‑участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали документа - в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.Четырнадцатого июля 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД - известном также как "иранское соглашение"), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762501994.html

иран

франция

россия

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в мире, иран, франция, уильям бернс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия