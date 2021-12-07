https://ria.ru/20211207/tseny-1762612370.html
Путин назвал причины глобального роста цен
Путин назвал причины глобального роста цен - РИА Новости, 07.12.2021
Путин назвал причины глобального роста цен
Рост цен носит глобальный характер, к нему привела мягкая бюджетная политика ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:26
2021-12-07T17:26
2021-12-07T17:26
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост цен носит глобальный характер, к нему привела мягкая бюджетная политика ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что в России для борьбы с инфляцией нужно делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг."Уже говорил, что рост цен носит глобальный характер, тоже мы это с вами хорошо знаем. Его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик", - сказал Путин."С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - добавил он.
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экономика, владимир путин, россия
Путин назвал причины глобального роста цен
Путин: рост цен носит глобальный характер из-за мягкой бюджетной политики некоторых стран