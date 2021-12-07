https://ria.ru/20211207/tseny-1762478728.html

Когда в России перестанет все дорожать

Экономист объяснила, когда цены в России перестанут расти - РИА Новости, 07.12.2021

Когда в России перестанет все дорожать

В этом году резко подорожали практически все продукты. Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:18

2021-12-07T03:18

2021-12-07T03:18

экономика

инфляция

россия

наталья сафина

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В этом году резко подорожали практически все продукты. Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза, и ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не стоит, рассказала в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.По словам Сафиной, это: низкие темпы сбора урожая в этом году отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.Кроме того, инфляционные риски повышает появление омикрон-штамма. Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то высокая инфляция сохранится надолго. Впрочем, успокаивает эксперт, если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора к началу 2023 года.

https://ria.ru/20211203/inflyatsiya-1761914688.html

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экономика, инфляция, россия, наталья сафина