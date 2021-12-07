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Когда в России перестанет все дорожать
Экономист объяснила, когда цены в России перестанут расти - РИА Новости, 07.12.2021
Когда в России перестанет все дорожать
В этом году резко подорожали практически все продукты. Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:18
2021-12-07T03:18
экономика
инфляция
россия
наталья сафина
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В этом году резко подорожали практически все продукты. Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза, и ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не стоит, рассказала в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.По словам Сафиной, это: низкие темпы сбора урожая в этом году отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.Кроме того, инфляционные риски повышает появление омикрон-штамма. Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то высокая инфляция сохранится надолго. Впрочем, успокаивает эксперт, если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора к началу 2023 года.
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экономика, инфляция, россия, наталья сафина
03:18 07.12.2021
 
Экономист объяснила, когда цены в России перестанут расти

Экономист Сафина посоветовала россиянам не ждать снижения цен в магазинах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В этом году резко подорожали практически все продукты. Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза, и ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не стоит, рассказала в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.
"Из-за последствий пандемии с проблемой высокого инфляционного давления столкнулись многие крупнейшие страны: в США инфляция в октябре разогналась до 6,2% в годовом выражении (максимум с 1990 года), в еврозоне рост цен достиг 4,1% (максимум с 2008 года). Поэтому пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции", - добавила экономист.
По словам Сафиной, это: низкие темпы сбора урожая в этом году отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.
Кроме того, инфляционные риски повышает появление омикрон-штамма. Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то высокая инфляция сохранится надолго. Впрочем, успокаивает эксперт, если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора к началу 2023 года.
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ЭкономикаИнфляцияРоссияНаталья Сафина
 
 
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