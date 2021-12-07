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Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц - РИА Новости, 07.12.2021
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться страной — транзитером российского газа. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:01
2021-12-07T14:47
экономика
в мире
природный газ
украина
германия
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться страной — транзитером российского газа. Ожидается, что политик сменит Ангелу Меркель на посту канцлера в среду, 8 декабря."Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине. Мы знаем, что ситуация очень, очень серьезная. Поэтому ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно, — нерушимость границ", — сказал он.Шольц добавил, что улучшения ситуации можно достичь только с помощью диалога, поэтому Германия будет выступать за то, чтобы "нормандский формат" вновь стал эффективным.Он отметил, что Германия будет придерживаться ранее достигнутых договоренностей по газовой тематике, имея в виду совместное заявление с США по энергобезопасности Украины, которое предполагает введение санкций против России, если Москва будет использовать газ в политических целях.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что для этого газ сначала нужно продать в Европу.
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экономика, в мире, природный газ, украина, германия, олаф шольц, россия
14:01 07.12.2021 (обновлено: 14:47 07.12.2021)
 
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц

Будущий канцлер ФРГ Шольц: Украина должна остаться страной — транзитером российского газа

© REUTERS / Annegret HilseНемецкий политик Олаф Шольц
Немецкий политик Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться страной — транзитером российского газа.
Ожидается, что политик сменит Ангелу Меркель на посту канцлера в среду, 8 декабря.
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"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине. Мы знаем, что ситуация очень, очень серьезная. Поэтому ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно, — нерушимость границ", — сказал он.
Шольц добавил, что улучшения ситуации можно достичь только с помощью диалога, поэтому Германия будет выступать за то, чтобы "нормандский формат" вновь стал эффективным.

"Ясно, что Украина остается страной — транзитером газа. Мы сами уже позаботились о продлении контракта через спецпосланника. Мы продолжим это делать", — подчеркнул будущий канцлер.

Он отметил, что Германия будет придерживаться ранее достигнутых договоренностей по газовой тематике, имея в виду совместное заявление с США по энергобезопасности Украины, которое предполагает введение санкций против России, если Москва будет использовать газ в политических целях.
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Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.
В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что для этого газ сначала нужно продать в Европу.
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаГерманияОлаф ШольцРоссия
 
 
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