https://ria.ru/20211207/tranzit-1762556354.html
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц - РИА Новости, 07.12.2021
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться страной — транзитером российского газа. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:01
2021-12-07T14:01
2021-12-07T14:47
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться страной — транзитером российского газа. Ожидается, что политик сменит Ангелу Меркель на посту канцлера в среду, 8 декабря."Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине. Мы знаем, что ситуация очень, очень серьезная. Поэтому ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно, — нерушимость границ", — сказал он.Шольц добавил, что улучшения ситуации можно достичь только с помощью диалога, поэтому Германия будет выступать за то, чтобы "нормандский формат" вновь стал эффективным.Он отметил, что Германия будет придерживаться ранее достигнутых договоренностей по газовой тематике, имея в виду совместное заявление с США по энергобезопасности Украины, которое предполагает введение санкций против России, если Москва будет использовать газ в политических целях.Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что сейчас нет даже "намека" на диалог с Россией по новому договору. Он сказал, что Киев обсуждает "с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился", но "русские", по его словам, не хотят вести переговоры.В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что для этого газ сначала нужно продать в Европу.
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экономика, в мире, природный газ, украина, германия, олаф шольц, россия
14:01 07.12.2021 (обновлено: 14:47 07.12.2021)
Украина должна продолжить транзит российского газа, заявил Шольц
Будущий канцлер ФРГ Шольц: Украина должна остаться страной — транзитером российского газа