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Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США
Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США - РИА Новости, 07.12.2021
Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:29
2021-12-07T10:36
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства."Я пишу их. Вот увидите - это очень мощная вещь", - сказал Трамп во время интервью телеканалу Newsmax в ответ на вопрос ведущей о его намерении опубликовать мемуары, как делают многие американские президенты после ухода с поста. По его словам, создаваемая им книга уже вызвала большой интерес у многих издательств. Пока что точной даты выхода и возможных проблем, которые будут освещены в ней, нет.В 2019 году бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выпустила мемуары, в которых она рассказала о том, что два бывших сотрудника Белого дома действовали против Трампа. Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял Хейли, что в результате действий бывшего президента могли погибнуть люди, если бы они не контролировались другими. Мемуары с информацией о бывшем президенте писала и его экс-советник по России Фиона Хилл, в которых она, в том числе, рассказала о переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным.Трамп занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год. За всю жизнь он выпустил более десятка книг. Самые популярные из них: "Искусство заключать сделки", "Как стать богатым" и "Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще".
https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html
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в мире, сша, дональд трамп
10:29 07.12.2021 (обновлено: 10:36 07.12.2021)
 
Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США

Экс-президент США Трамп заявил, что пишет мемуары о своем пребывании в Белом доме

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства.
"Я пишу их. Вот увидите - это очень мощная вещь", - сказал Трамп во время интервью телеканалу Newsmax в ответ на вопрос ведущей о его намерении опубликовать мемуары, как делают многие американские президенты после ухода с поста. По его словам, создаваемая им книга уже вызвала большой интерес у многих издательств. Пока что точной даты выхода и возможных проблем, которые будут освещены в ней, нет.
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В 2019 году бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выпустила мемуары, в которых она рассказала о том, что два бывших сотрудника Белого дома действовали против Трампа. Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял Хейли, что в результате действий бывшего президента могли погибнуть люди, если бы они не контролировались другими. Мемуары с информацией о бывшем президенте писала и его экс-советник по России Фиона Хилл, в которых она, в том числе, рассказала о переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год. За всю жизнь он выпустил более десятка книг. Самые популярные из них: "Искусство заключать сделки", "Как стать богатым" и "Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще".
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