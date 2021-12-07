https://ria.ru/20211207/tramp-1762506568.html

Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США

Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США - РИА Новости, 07.12.2021

Трамп рассказал, что пишет мемуары о работе на посту президента США

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:29

2021-12-07T10:29

2021-12-07T10:36

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства."Я пишу их. Вот увидите - это очень мощная вещь", - сказал Трамп во время интервью телеканалу Newsmax в ответ на вопрос ведущей о его намерении опубликовать мемуары, как делают многие американские президенты после ухода с поста. По его словам, создаваемая им книга уже вызвала большой интерес у многих издательств. Пока что точной даты выхода и возможных проблем, которые будут освещены в ней, нет.В 2019 году бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выпустила мемуары, в которых она рассказала о том, что два бывших сотрудника Белого дома действовали против Трампа. Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял Хейли, что в результате действий бывшего президента могли погибнуть люди, если бы они не контролировались другими. Мемуары с информацией о бывшем президенте писала и его экс-советник по России Фиона Хилл, в которых она, в том числе, рассказала о переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным.Трамп занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год. За всю жизнь он выпустил более десятка книг. Самые популярные из них: "Искусство заключать сделки", "Как стать богатым" и "Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще".

https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html

https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html

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в мире, сша, дональд трамп