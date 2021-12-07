https://ria.ru/20211207/test-1762614618.html
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:33
2021-12-07T17:33
2021-12-07T17:43
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации."Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19",- говорится в документе.Если за время изоляции у контактировавшего с больным коронавирусом не появилось симптомов болезни, его выписывают без тестирования, отмечается в документе.
https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:33 07.12.2021 (обновлено: 17:43 07.12.2021)
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
Контактировавшие с больным COVID-19 должны будут сдать тест только при появлении симптомов