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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/test-1762614618.html
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:33
2021-12-07T17:43
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации."Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19",- говорится в документе.Если за время изоляции у контактировавшего с больным коронавирусом не появилось симптомов болезни, его выписывают без тестирования, отмечается в документе.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:33 07.12.2021 (обновлено: 17:43 07.12.2021)
 
В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19

Контактировавшие с больным COVID-19 должны будут сдать тест только при появлении симптомов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19",- говорится в документе.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 17:19Распространение коронавируса
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Если за время изоляции у контактировавшего с больным коронавирусом не появилось симптомов болезни, его выписывают без тестирования, отмечается в документе.
 
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