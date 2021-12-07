https://ria.ru/20211207/test-1762614618.html

В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19

В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

В России уточнили правила тестирования контактировавших с больными COVID-19

Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:33

2021-12-07T17:33

2021-12-07T17:43

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контактировавшие с больным COVID-19 должны сдавать тест только при появлении симптомов коронавируса, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации."Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19",- говорится в документе.Если за время изоляции у контактировавшего с больным коронавирусом не появилось симптомов болезни, его выписывают без тестирования, отмечается в документе.

https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии