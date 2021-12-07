https://ria.ru/20211207/tanki-1762591116.html

"Смертельная мощь": названы самые опасные российские танки

В США назвали пятерку мощнейших российских танков - РИА Новости, 07.12.2021

"Смертельная мощь": названы самые опасные российские танки

Россия обладает внушительным арсеналом разнообразных танков, отличающихся простотой конструкции и обслуживания, говорится в публикации американского портала... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:15

2021-12-07T16:15

2021-12-07T17:18

безопасность

технологии

m1 abrams

т-55

т-34

т-14

т-90

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия обладает внушительным арсеналом разнообразных танков, отличающихся простотой конструкции и обслуживания, говорится в публикации американского портала 19fortyfive.Автор статьи Калеб Ларсон также отметил также компактность и сравнительно небольшой вес российских бронемашин.Первым в списке эксперт назвал Т-34, пришедший в 1940 году на смену танков БТ — легких, но со слишком тонкой броней."Его лоб корпуса имел толщину 45–47 миллиметров и крутой наклон, что снижало эффективность немецких противотанковых орудий", — говорится в публикации.Помимо мощной защиты, Т-34 отличался небольшим весом в 26 тонн и широкими гусеницами, что давало решающее преимущество при движении по пересеченной местности. Первые модели оснащались 76,2-миллиметровой пушкой, однако ближе к концу Второй мировой войны ее заменили 85-миллиметровым орудием.Следующая машина в подборке — семейство Т-54/55. Эти танки пришли на замену Т-34 уже после войны."Очень компактная конструкция с хорошим соотношением мощности к массе и широкими гусеницами сделали ее очень мобильной платформой", — рассказал автор.Однако размер машины привел к ограничению по росту для экипажа. Т-54/55 оснащались 100-миллиметровой нарезной пушкой. Танки этого семейства массово экспортировались в страны Варшавского договора, на Ближний Восток, Азию и Африку. Бронемашины можно было легко модернизировать, что позволяло продлевать их срок службы. Ларсон назвал Т-54/55 одним из самых проверенных танков, указав на их применение в недавних военных конфликтах — в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене.Третьим в списке идет Т-90, призванный заменить Т-64, Т-72 и Т-80. Автор сравнил танк с чудовищем Франкенштейна — сильно модернизированный корпус Т-72 с улучшенной броней и башня Т-80 с 125-миллиметровым гладкоствольным орудием.Также в подборку попал Т-95. Эксперт назвал его самым смертоносным российским танком, отметив при этом, что существует он только в виде прототипа. Экипаж бронемашины — три человека: в нем используется самозарядное орудие и беспилотная башня. Оснащен Т-95 152-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять артиллерийскими снарядами."Это позволяло использовать более широкий диапазон боеприпасов и теоретически позволяло вести огонь за горизонтом", — пояснил автор.Среди его особенностей — высокая башня, необычное решение для отечественных машин. Такой выбор продиктован применением артиллерийских снарядов. Также на Т-95 планировали ставить взрыво-реактивную броню. Однако проект так и не пошел в серию.Пятой в списке автор назвал платформу Т-14 "Армата"."В ней реализовано несколько новаторских конструктивных особенностей, которые делают ее потенциально самым смертоносным танком в мире", — говорится в материале.Эксперт отметил малый вес машины по сравнению с конкурентами (48 тонн против 69 у американских "Абрамс") и небольшие габариты. Экипаж танка — три человека, башня — беспилотная.Двигатель выдает мощность 1500 лошадиных сил, что дает 31 силу на тонну веса — на треть больше, чем у "Абрамса", отметил Ларсон. Также автор обратил внимание на "невероятную" маневренность — за счет формированного режима, дающего всплески производительности двигателя до двух тысяч лошадиных сил.У "Арматы" три уровня защиты: бронекапсула вокруг боевого отделения, реактивная броня четвертого поколения "Малахит" на башне и корпусе, а также система активной защиты "Афганит". Она использует доплеровский радар для обнаружения и перехвата или отклонения приближающихся снарядов с помощью заряда взрывчатого вещества.

https://ria.ru/20211121/atomic-1760024868.html

https://ria.ru/20211114/ukraina-1759003955.html

https://ria.ru/20211106/radar-1757861240.html

https://ria.ru/20211105/artificial-1757811451.html

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безопасность, технологии, m1 abrams, т-55, т-34, т-14, т-90, россия, т-95, калеб ларсон