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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной - РИА Новости, 07.12.2021
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:28
2021-12-07T13:28
2021-12-07T13:28
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь."Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать информацию Минобороны Украины о том, что Россия направляет на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.
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в мире, украина, дмитрий песков, министерство обороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной
Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной