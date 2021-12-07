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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной - РИА Новости, 07.12.2021

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:28

2021-12-07T13:28

2021-12-07T13:28

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, что Россия якобы направила на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь."Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать информацию Минобороны Украины о том, что Россия направляет на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов для того, чтобы спровоцировать Украину на ответный огонь.

https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html

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в мире, украина, дмитрий песков, министерство обороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия