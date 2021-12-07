https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html

Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден

Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден - РИА Новости, 07.12.2021

Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден

Отношения между Москвой и Вашингтоном накалились, и Джозеф Байден рассчитывает на долгий разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер подготовил... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:00

2021-12-07T08:00

2021-12-07T11:14

украина

киев

сша

владимир путин

джо байден

анатолий антонов

евросоюз

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Татьяна Мишина, Дмитрий Ермаков. Отношения между Москвой и Вашингтоном накалились, и Джозеф Байден рассчитывает на долгий разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер подготовил "определенные предложения", но пока их не озвучил. Главная тема — Украина. Накануне стороны жестко обозначили позиции: Кремль напомнил о красных линиях, Белый дом — о подготовке "всеобъемлющего пакета мер" для противодействия России.Никакого прямого эфираВстреча начнется примерно в 18:00 по московскому времени. Разговаривать будут через защищенный канал видеосвязи. Никакого прямого эфира на телеканалы не предусмотрено. "Первые кадры покажут. Но, разумеется, только первые. Все общение — в закрытом режиме", — объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Беседа должна быть "достаточно обстоятельной и продолжительной". Однако заявлений по итогам не последует.Среди приоритетов Москвы — проанализировать, "каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве". Путин с Байденом обсудят двусторонние отношения, "которые продолжают оставаться в плачевном состоянии", поговорят о ситуации на Украине, продвижении НАТО и связанной с этим недавней инициативе российского лидера.Первого декабря Путин предложил организовать предметные переговоры о юридических гарантиях нерасширения альянса. Он указал на рост напряженности на западных границах и необходимость "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" — именно письменных. Поскольку устные западные страны не соблюдают."Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — подчеркнул Путин в том же выступлении.Третьего декабря Байден перед отлетом на выходные в Кэмп-Дэвид сказал журналистам, что "не признает ничьи красные линии": "Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор". Позже представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что президенты обсудят кибербезопасность и стратегическую стабильность, а также региональные проблемы. Байден планирует подчеркнуть "озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной".Убеждали в реальности вторженияВ последние месяцы Украина превратилась в самую острую проблему двусторонних отношений. В Москве уверены, что Киев не намерен следовать минским договоренностям. "Надо заставлять, — считает министр иностранных дел Сергей Лавров. — Именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами".Официальные лица в Киеве заявляли, что не считают себя связанными Минскими соглашениями, им удалось "сняться с этого крючка". При этом гуманитарная ситуация в Донбассе только ухудшается.В Пентагоне неоднократно указывали, что внимательно следят за численностью российских войск возле границы. США вместе с европейскими союзниками работают над "всеобъемлющим пакетом мер", который должен не допустить вторжения России на Украину. Ранее в Госдепе предупреждали, что в случае агрессии примут "небывалые" санкции.Западные СМИ твердят об усилении напряженности на границе с октября. Москва напоминала: передвижение военной техники и армейских подразделений на территории страны — внутреннее дело России.Накануне встречи лидеров Financial Times подробно описала, как именно США на протяжении нескольких недель убеждали Евросоюз в том, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Белый дом распространял информацию о "предполагаемых намерениях Кремля" среди 29 союзников по НАТО на двусторонних и коллективных встречах и по дипломатическим каналам ЕС.При этом некоторые европейские союзники — например, Германия — были настроены скептически. Неназванный европейский чиновник признался журналистам, что был удивлен: американцы видели то, чего не видели в ЕС. Выражали мнение, что Россия не предпримет никаких агрессивных шагов, "если не провоцировать". Однако данные американской разведки заставили пересмотреть эту позицию, утверждает Financial Times.Так же — со ссылкой на неназванные источники — немецкая Bild опубликовала схему вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия в начале 2022-го. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что на приведенной карте — не Львов, а Лемберг. В современном немецком языке этот город называют Lwiw. Вот в годы Второй мировой был в ходу австро-венгерский топоним Lemberg. "Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — поинтересовалась Захарова.С прицелом на ПекинАдминистрация Байдена укрепляет НАТО, повышает внутреннюю дисциплину. Особенно это заметно на фоне результатов работы команды Дональда Трампа, явно сдавшей позиции, отмечает Сергей Кислицын, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН. Альянс будет углубляться в невоенные сферы, в частности кибербезопасность, что во многом связано с противостоянием Пекину, а не Москве."Но в российско-американских отношениях вряд ли возможен какой-либо диалог в военнно-политической плоскости. Европейские союзники, безусловно, рады тому, что американцы вернулись, а в участии России Брюссель не заинтересован, — говорит он. — Европейские интеграционные военные структуры (ПЕСКО) еще в 2020-м решили вопрос с доступом третьих сторон в научно-исследовательские работы, потенциально связанные с обороной, а в 2021-м Штаты вошли в один из проектов военной мобильности в Европе. Так что администрация Байдена вряд ли может дать гарантии о нерасширении НАТО".За пристальным вниманием к Украине — желание американцев усилить влияние на всем постсоветском пространстве, продолжает эксперт. И здесь Вашингтон вновь конкурирует с Пекином. Хотя есть и конфликт интересов с Россией в тех регионах, куда пока не добралась китайская экономика."Главный успех предыдущих переговоров Путина с Байденом — согласование позиций по СНВ-3. Но, скорее всего, новый договор будет сильно отличаться от текущего. Американцы постараются расширить условия в свою пользу — учитывая, опять же, военную стратегию и усиление Китая. Диалог перестает быть двусторонним", — уточняет Кислицын.Полгода прошлиПервая встреча Путина и Байдена — тогда офлайн — состоялась 16 июня в Женеве. Приняли заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию проводить не стали, выступили каждый перед своим пулом журналистов.Путин тогда рассказал о договоренности вернуть послов в Москву и Вашингтон (Анатолий Антонов отбыл "для консультаций" в марте, Джон Салливан с такой же формулировкой — в апреле). В двусторонних отношениях накопилось "много завалов", но стороны настроены на поиск решений.Байден выразил мнение, что Путин "меньше всего хочет холодной войны". Однако о реальных результатах этой встречи можно будет судить через полгода, подчеркнул американский лидер."Эти шесть месяцев позади. Мы видим, что диалог, пусть и минимальный, все же идет между военными ведомствами, сохраняются контакты на уровне генштабов. И по глобальным проблемам — например, кибербезопасности. Также есть некоторый прогресс по гуманитарной помощи в Сирии: США стали доставлять ее за пределы территории, контролируемой курдами и Турцией", — указывает Алексей Давыдов, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований.Возможно, темпы могли бы быть иными, но Байдена сдерживает оппозиция — республиканцы, добавляет собеседник. А рейтинг президента упал до минимума с момента инаугурации: в ноябре — 41 процент (было 56)."Если даже достигнут некой благоприятной для обеих сторон договоренности, оппозиция наверняка попытается подать все в негативном ключе. Например, заявит о слабости Белого дома при демократах, обвинит администрацию Байдена в попытке получить очки на промежуточных выборах в конгресс", — уточняет эксперт.Успеха можно было бы достичь по консульским вопросам. В апреле из Вашингтона выслали десять российских дипломатов. Москва ответила симметрично и внесла США в список недружественных стран, запретив посольству нанимать местных сотрудников. В октябре американцы потребовали, чтобы 55 наших дипломатов вернулись на родину. Кремль грозит новыми высылками, но МИД все же предлагал Белому дому обнулить ситуацию и начать с чистого листа.Такой жест доброй воли возможен, полагает Кислицын. Что касается позитивных изменений в политике и экономике, то для этого пока нет условий. Тем не менее, как подчеркнули в Госдепе, прямой разговор между первыми лицами ничем не заменить — очень важно, чтобы лидеры высказались и услышали друг друга. По крайней мере, в этом взгляды сторон точно совпадают.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

украина

киев

сша

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, анатолий антонов, евросоюз, министерство обороны сша, сергей лавров, донбасс, мария захарова, россия