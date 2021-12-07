https://ria.ru/20211207/suda-1762515144.html

Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути

Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути - РИА Новости, 07.12.2021

Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути

Атомный ледокол "Таймыр" во вторник завершил проводку каравана из семи судов по акватории Северного морского пути, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:17

2021-12-07T11:17

2021-12-07T11:17

происшествия

атомфлот

карское море

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Атомный ледокол "Таймыр" во вторник завершил проводку каравана из семи судов по акватории Северного морского пути, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот"."Седьмого декабря атомный ледокол "Таймыр" ФГУП "Атомфлот" завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный"). От западной кромки льдов Карского моря теплоходы самостоятельно продолжили движение из акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.Навигация в ряде районов акватории Севморпути сейчас затруднена из-за относительно раннего обледенения арктических морей, случившегося в октябре. В результате в восточном секторе СМП скопились несколько судов, которые не смогли идти без ледокольной проводки на буксире.

https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html

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происшествия, атомфлот, карское море