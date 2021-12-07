https://ria.ru/20211207/suda-1762515144.html
Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути
Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути - РИА Новости, 07.12.2021
Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути
Атомный ледокол "Таймыр" во вторник завершил проводку каравана из семи судов по акватории Северного морского пути, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:17
2021-12-07T11:17
2021-12-07T11:17
происшествия
атомфлот
карское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92814/00/928140007_0:300:2889:1925_1920x0_80_0_0_21b674c9b624c0b57914fe651b5fa8d1.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Атомный ледокол "Таймыр" во вторник завершил проводку каравана из семи судов по акватории Северного морского пути, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот"."Седьмого декабря атомный ледокол "Таймыр" ФГУП "Атомфлот" завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный"). От западной кромки льдов Карского моря теплоходы самостоятельно продолжили движение из акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.Навигация в ряде районов акватории Севморпути сейчас затруднена из-за относительно раннего обледенения арктических морей, случившегося в октябре. В результате в восточном секторе СМП скопились несколько судов, которые не смогли идти без ледокольной проводки на буксире.
https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html
карское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92814/00/928140007_70:0:2637:1925_1920x0_80_0_0_c90d706777a9da8a05a59c5892d91ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, атомфлот, карское море
Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути
Атомный ледокол "Таймыр" завершил проводку семи судов по акватории Северного морского пути