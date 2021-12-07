https://ria.ru/20211207/su-34-1762486043.html

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО - РИА Новости, 07.12.2021

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть ВВО

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) Хабаровского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T05:45

2021-12-07T05:45

2021-12-07T05:45

безопасность

хабаровский край

су-34

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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение в авиачасть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) Хабаровского края, сообщает пресс-служба округа."В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.Су-34 — российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине, в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей днём и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.

https://ria.ru/20211206/vertolet-1762308698.html

хабаровский край

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безопасность, хабаровский край, су-34