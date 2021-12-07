https://ria.ru/20211207/strelba-1762615560.html

Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ

Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ

Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ не может объяснить свои мотивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:36

2021-12-07T17:36

2021-12-07T22:00

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

жилищник

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ не может объяснить свои мотивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Источник добавил, что задержанный не смог назвать причину своих действий, он говорит о коронавирусе и всемирном заговоре.Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли два человека, еще четверо — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.Открывшего огонь задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника. В ведомстве также заявили, что у злоумышленника был с собой нож.Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211207/ekspertiza-1762611723.html

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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, жилищник