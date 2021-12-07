https://ria.ru/20211207/strelba-1762615560.html
Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ
Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ
Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ не может объяснить свои мотивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:36
2021-12-07T17:36
2021-12-07T22:00
происшествия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
жилищник
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ не может объяснить свои мотивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Источник добавил, что задержанный не смог назвать причину своих действий, он говорит о коронавирусе и всемирном заговоре.Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли два человека, еще четверо — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.Открывшего огонь задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника. В ведомстве также заявили, что у злоумышленника был с собой нож.Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211207/ekspertiza-1762611723.html
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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, жилищник
17:36 07.12.2021 (обновлено: 22:00 07.12.2021)
Источник рассказал подробности о стрельбе в московском МФЦ
Источник сообщил, что задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве говорит про всемирный заговор
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ не может объяснить свои мотивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей: мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте", — рассказал он.
Источник добавил, что задержанный не смог назвать причину своих действий, он говорит о коронавирусе и всемирном заговоре.
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. Погибли два человека, еще четверо — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
1 из 7
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.
2 из 7
Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.
3 из 7
Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
4 из 7
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
5 из 7
Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.
6 из 7
Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
7 из 7
Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
1 из 7
Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.
2 из 7
Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.
3 из 7
Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
4 из 7
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
5 из 7
Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.
6 из 7
Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
7 из 7
Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Открывшего огонь задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника. В ведомстве также заявили, что у злоумышленника был с собой нож.
Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии.
СК
возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст. 105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.