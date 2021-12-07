https://ria.ru/20211207/strelba-1762608591.html

В МВД оценили действия полицейского, который задержал стрелявшего в МФЦ

В МВД оценили действия полицейского, который задержал стрелявшего в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

В МВД оценили действия полицейского, который задержал стрелявшего в МФЦ

Действия полицейского, задержавшего устроившего стрельбу в МФЦ, позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, заявила... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:14

2021-12-07T17:14

2021-12-07T18:09

происшествия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

владимир колокольцев

ирина волк

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Действия полицейского, задержавшего устроившего стрельбу в МФЦ, позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, заявила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв", - сказала Волк.

https://ria.ru/20211207/sotrudnik-1762588398.html

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2021

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происшествия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, владимир колокольцев, ирина волк, россия