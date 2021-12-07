https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html

Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок

Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок - РИА Новости, 07.12.2021

Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок

Преступнику, убившему двух человек в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, если он будет... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:32

2021-12-07T16:32

2021-12-07T18:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Преступнику, убившему двух человек в Многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, если он будет признан вменяемым, следует из Уголовного кодекса РФ.По данным мэра Сергея Собянина, трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице: в результате стрельбы два человека погибли, трое пострадали, в том числе ребенок.Убийцу задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, это 45-летний житель Москвы. Его мотивы пока неясны.Уголовное дело возбуждено по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ. Первая из этих статей предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь, однако назначать смертную казнь запрещено решением Конституционного суда РФ. Вторая статья, если оружие приобреталось и хранилось без использования служебного положения, не организованной группой и без других отягчающих обстоятельств, предполагает максимально до пяти лет лишения свободы.Однако это актуально только для преступников, признанных вменяемыми – если экспертиза установит обратное, то вне зависимости от тяжести случившегося убийце будет грозить лечение в специализированной психбольнице. По уголовным делам об убийстве судебно-психиатрическая экспертиза назначается всегда.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762591899.html

https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы