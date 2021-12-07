https://ria.ru/20211207/strelba-1762591899.html

В МВД рассказали об устроившем стрельбу в московском МФЦ

В МВД рассказали об устроившем стрельбу в московском МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

В МВД рассказали об устроившем стрельбу в московском МФЦ

Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:16

2021-12-07T16:16

2021-12-07T16:20

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

ирина волк

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия."Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы", - сказала Волк.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html

москва

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, ирина волк