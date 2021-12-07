https://ria.ru/20211207/strelba-1762591386.html

При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок

При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок - РИА Новости, 07.12.2021

При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок

В результате стрельбы в МФЦ в Москве два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:15

2021-12-07T16:15

2021-12-07T16:56

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате стрельбы в МФЦ в Москве два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка", - сказала Волк.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы