https://ria.ru/20211207/strelba-1762591386.html
При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок
При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок - РИА Новости, 07.12.2021
При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок
В результате стрельбы в МФЦ в Москве два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:15
2021-12-07T16:15
2021-12-07T16:56
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762599824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fde4aa6415cb9b18c9801c20d2e63ba.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате стрельбы в МФЦ в Москве два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка", - сказала Волк.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762599824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07d39400b70e00c9684d36673793e8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:15 07.12.2021 (обновлено: 16:56 07.12.2021)
При стрельбе в МФЦ в Москве ранен ребенок
При стрельбе в МФЦ в Москве ранена десятилетняя девочка