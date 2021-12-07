https://ria.ru/20211207/strelba-1762590284.html

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о стрельбе в МФЦ

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о стрельбе в МФЦ

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:10

2021-12-07T16:10

2021-12-07T16:57

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы поставила ход и результаты расследования уголовного на контроль", - сказала Нефедова.Ранее мэр Москвы Сергей сообщил, что В МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали.В столичном СК заявили, что возбуждены дела по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".Заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и и.о. Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев координируют действия правоохранительных органов на месте происшествия на 1-й Новокузьминской улице.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html

https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы