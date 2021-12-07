https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html
МФЦ, где мужчина устроил стрельбу. Видео
Появилось видео с места стрельбы в столичном МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
МФЦ, где мужчина устроил стрельбу. Видео
РИА Новости публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:08
2021-12-07T16:08
2021-12-07T16:24
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. РИА Новости публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве.На кадрах видна работа сотрудников экстренных служб, автомобили полиции и скорой помощи. Место происшествия оцеплено.О ЧП в столичном МФЦ ранее сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, еще трое, включая несовершеннолетнего, ранены.Позднее информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что ЧП произошло в МФЦ "Рязанский" и принес соболезнования семьям погибших.В МВД рассказали, что стрелявшего задержал сотрудник подразделения министерства по вопросам миграции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
https://ria.ru/20211207/iznasilovanie-1762553981.html
москва
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Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, 2 человека погибли, еще 3 ранены, среди них ребенок.
2021-12-07T16:08
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:08 07.12.2021 (обновлено: 16:24 07.12.2021)
Появилось видео с места стрельбы в столичном МФЦ
Опубликовано видео с места стрельбы в столичном МФЦ "Рязанский"