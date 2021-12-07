https://ria.ru/20211207/strelba-1762587624.html

МФЦ, где мужчина устроил стрельбу. Видео

Появилось видео с места стрельбы в столичном МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

МФЦ, где мужчина устроил стрельбу. Видео

РИА Новости публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:08

2021-12-07T16:08

2021-12-07T16:24

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. РИА Новости публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве.На кадрах видна работа сотрудников экстренных служб, автомобили полиции и скорой помощи. Место происшествия оцеплено.О ЧП в столичном МФЦ ранее сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, еще трое, включая несовершеннолетнего, ранены.Позднее информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что ЧП произошло в МФЦ "Рязанский" и принес соболезнования семьям погибших.В МВД рассказали, что стрелявшего задержал сотрудник подразделения министерства по вопросам миграции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

https://ria.ru/20211207/iznasilovanie-1762553981.html

москва

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Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, 2 человека погибли, еще 3 ранены, среди них ребенок. 2021-12-07T16:08 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы