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Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:59

2021-12-07T15:59

2021-12-07T18:06

происшествия

москва

татьяна потяева

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы.Ранее мужчина открыл стрельбу в МФЦ в столичном районе Рязанский. В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, убийцу задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и сообщил, что врачи оказывают помощь раненым."Будем сейчас разбираться в ситуации, беру это на контроль", - сказал Потяева.

москва

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