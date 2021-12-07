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Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ - РИА Новости, 07.12.2021
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:59
2021-12-07T18:06
происшествия
москва
татьяна потяева
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы.Ранее мужчина открыл стрельбу в МФЦ в столичном районе Рязанский. В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, убийцу задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и сообщил, что врачи оказывают помощь раненым."Будем сейчас разбираться в ситуации, беру это на контроль", - сказал Потяева.
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происшествия, москва, татьяна потяева, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
15:59 07.12.2021 (обновлено: 18:06 07.12.2021)
 
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ

Московский омбудсмен Потяева взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы.
Ранее мужчина открыл стрельбу в МФЦ в столичном районе Рязанский. В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, убийцу задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и сообщил, что врачи оказывают помощь раненым.
"Будем сейчас разбираться в ситуации, беру это на контроль", - сказал Потяева.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваТатьяна ПотяеваСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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