https://ria.ru/20211207/stabilnost-1762659039.html

Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности

Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности - РИА Новости, 07.12.2021

Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили мнение, что страны продолжат контакты с учетом ответственности за поддержание безопасности и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:07

2021-12-07T23:07

2021-12-07T23:33

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили мнение, что страны продолжат контакты с учетом ответственности за поддержание безопасности и стабильности, сообщила пресс-служба Кремля."Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия