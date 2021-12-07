https://ria.ru/20211207/stabilnost-1762659039.html
Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности
Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности - РИА Новости, 07.12.2021
Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили мнение, что страны продолжат контакты с учетом ответственности за поддержание безопасности и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:07
2021-12-07T23:07
2021-12-07T23:33
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили мнение, что страны продолжат контакты с учетом ответственности за поддержание безопасности и стабильности, сообщила пресс-служба Кремля."Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
23:07 07.12.2021 (обновлено: 23:33 07.12.2021)
Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог по проблеме стабильности
Кремль сообщил, что Россия и США продолжат диалог с учетом ответственности за стабильность