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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/sputnik_v-1762609620.html
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" до июля 2022 года
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" до июля 2022 года - РИА Новости, 07.12.2021
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" до июля 2022 года
Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ в первой половине 2022 года, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:17
2021-12-07T17:47
распространение коронавируса
в мире
воз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ в первой половине 2022 года, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших". По его словам, осталось немного "сугубо технической бумажной работы", чтобы она была признана "универсальной".В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
https://ria.ru/20211203/sputnik-1761940656.html
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в мире, воз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", дмитрий биричевский
17:17 07.12.2021 (обновлено: 17:47 07.12.2021)
 
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" до июля 2022 года

В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ в первой половине 2022 года, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших". По его словам, осталось немного "сугубо технической бумажной работы", чтобы она была признана "универсальной".
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В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
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"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Российский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Дмитрий Биричевский
 
 
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