17:17 07.12.2021 (обновлено: 17:47 07.12.2021)
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" до июля 2022 года
В МИД выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет одобрена ВОЗ в первой половине 2022 года, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших". По его словам, осталось немного "сугубо технической бумажной работы", чтобы она была признана "универсальной".
В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.