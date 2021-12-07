https://ria.ru/20211207/sony-1762574649.html

Россиянам предложили камерофон Sony по цене топового iPhone

Россиянам предложили камерофон Sony по цене топового iPhone - РИА Новости, 07.12.2021

Россиянам предложили камерофон Sony по цене топового iPhone

Японская компания Sony объявила о выходе на российский рынок смартфона Xperia Pro-I, который первым в мире получил камеру с дюймовой матрицей. Устройство станет РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:23

наука

технологии

sony corporation

qualcomm

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Японская компания Sony объявила о выходе на российский рынок смартфона Xperia Pro-I, который первым в мире получил камеру с дюймовой матрицей. Устройство станет доступно до конца года.Смартфон в фирменном "квадратном" дизайне оснащен OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 888, который до выхода моделей на новом флагманском чипе Qualcomm считается топовым решением.Sony Xperia Pro-I позиционируется, как фотофлагман предельных возможностей. Основной 12-мегапиксельный сенсор стал первым в индустрии дюймовым сенсором для смартфона с фазовым автофокусом. Объектив датчика оборудован переключаемой диафрагмой (f/2.0-4.0), что позволяет изменять глубину резкости. Вместе с ним работают телефотообъектив, сверхширокоугольный сенсор и 3D ToF.В России в декабре новинка станет доступна для покупки. За версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ попросят 134 990 рублей.

https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

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технологии, sony corporation, qualcomm, россия