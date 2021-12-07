https://ria.ru/20211207/snegopad-1762637053.html

Снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года

Снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года - РИА Новости, 07.12.2021

Снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года

Снегопад в Москве на 7 декабря стал самым мощным за последние 72 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:06

2021-12-07T19:06

2021-12-07T19:17

москва

общество

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762554126_0:96:3122:1853_1920x0_80_0_0_8265dda634b83bf556eca6880957595e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Снегопад в Москве на 7 декабря стал самым мощным за последние 72 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По состоянию на 18.00 мск за 7 декабря в осадкомеры Москвы попало: Тушино – 7 миллиметров, ВДНХ – 8 миллиметров, а в самом центре столицы, на Балчуге, – 10 миллиметров. В Новой Москве, в Михайловском, - 12 миллиметров, что составляет 20% от всей месячной нормы. Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года", - сказал Тишковец.По его словам, поскольку осадки продолжаются, окончательные результаты будут подведены в 21.00 мск."В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне – 16 миллиметров (почти 30% месячной нормы), Кашире – 14 миллиметров, Долгопрудном, Михневе, Серпухове, Павловском Посаде – 12 миллиметров", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20211207/pokholodanie-1762568611.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия