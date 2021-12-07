Снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года

Синоптик "Фобос" Тишковец: снегопад в Москве на 7 декабря стал самым мощным с 1949 года
Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.
Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.
Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.
Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.
За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.
За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.
В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.
Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.
В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.
В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.
Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.
Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.
Прохожие на Красной площади во время снегопада.
Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.
Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.
За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.
В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.
В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.
Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.
Прохожие на Красной площади во время снегопада.