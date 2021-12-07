https://ria.ru/20211207/snegopad-1762556037.html

Рекордный снегопад в Москве

Рекордный снегопад в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Рекордный снегопад в Москве

Москву накрыл снегопад, который синоптики называют сильнейшим за многие годы. Пик ненастья — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:14

2021-12-07T16:14

2021-12-07T16:14

фото

москва

погода

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Москву накрыл снегопад, который синоптики называют сильнейшим за многие годы. Пик ненастья — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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