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Рекордный снегопад в Москве
Рекордный снегопад в Москве - РИА Новости, 07.12.2021
Рекордный снегопад в Москве
Москву накрыл снегопад, который синоптики называют сильнейшим за многие годы. Пик ненастья — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:14
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фото
москва
погода
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Москву накрыл снегопад, который синоптики называют сильнейшим за многие годы. Пик ненастья — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, погода
16:14 07.12.2021
 

Рекордный снегопад в Москве

Читать ria.ru в
Москву накрыл снегопад, который синоптики называют сильнейшим за многие годы. Пик ненастья — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.

Люди катаются на коньках на площадке ГУМ-катка в Москве во время снегопада
1 из 11

Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Циклон принес в город обильные осадки.

Люди на Красной площади в Москве во время снегопада
2 из 11

Циклон принес в город обильные осадки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.

Пост почетного караула на Красной площади в Москве во время снегопада
3 из 11

Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.

Девушки фотографируются на фоне новогодней елки у ГУМа в Москве во время снегопада
4 из 11

За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© АГН "Москва" / Авилов Александр

В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах.

Заснеженный автомобиль в Москве
5 из 11

В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах.

© АГН "Москва" / Авилов Александр
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Мужчина во время снегопада в Москве
6 из 11

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.

Девушка с ребенком во время снегопада в Москве
7 из 11

Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снегопад в Москве.

Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада
8 из 11

Снегопад в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.

Люди на Красной площади в Москве во время снегопада
9 из 11

В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.

Рабочие устанавливают новогоднюю елку на Манежной площади в Москве во время снегопада
10 из 11

Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади во время снегопада.

Люди на Красной площади в Москве во время снегопада
11 из 11

Прохожие на Красной площади во время снегопада.

© РИА Новости / Илья Питалев
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