Рекордный снегопад в Москве
Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.
Российская столица во вторник оказалась во власти южного циклона.
Циклон принес в город обильные осадки.
Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.
Синоптики накануне предупреждали, что нынешний снегопад станет самым сильным за 72 года.
За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.
За сутки в городе может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков.
В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.
Во второй половине дня пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег продолжает идти.
Снегопад в Москве.
В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.
В ближайшие дни погода останется неустойчивой, похолодания будут сменяться оттепелями.
Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.
Самым морозным днем станет четверг, но к выходным снова потеплеет.
Прохожие на Красной площади во время снегопада.