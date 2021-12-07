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Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада
Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада - РИА Новости, 07.12.2021
Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада
Пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег в столице продолжится, сообщается на портале центра погоды "Фобос". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:07
2021-12-07T15:07
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег в столице продолжится, сообщается на портале центра погоды "Фобос"."Пик ненастья миновал столицу. В послеполуденные часы аэропорты московского аэроузла, а это самые точные и оперативные источники погодных данных, стали сообщать о прекращении сильных снегопадов и постепенном улучшении видимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что небольшой снег в столице продолжится и итоги подводить пока рано.
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москва, центр "фобос", погода
15:07 07.12.2021
 
Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада

Центр "Фобос": в Москве прошел пик ненастья, но снегопад продолжится

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на Красной площади в Москве во время снегопада
Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег в столице продолжится, сообщается на портале центра погоды "Фобос".
"Пик ненастья миновал столицу. В послеполуденные часы аэропорты московского аэроузла, а это самые точные и оперативные источники погодных данных, стали сообщать о прекращении сильных снегопадов и постепенном улучшении видимости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что небольшой снег в столице продолжится и итоги подводить пока рано.
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

Прохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада
1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

Девушка фотографируется у заснеженных елок на Красной площади в Москве
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Снег в Москве идет весь день.

Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

Снег в Москве
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

Уборка снега на Лубянской площади в Москве
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

Снег в Москве
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

Посетители ярмарки на Красной площади в Москве после снегопада
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
МоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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