https://ria.ru/20211207/sneg-1762569760.html

Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада

Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада - РИА Новости, 07.12.2021

Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада

Пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег в столице продолжится, сообщается на портале центра погоды "Фобос". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:07

2021-12-07T15:07

2021-12-07T15:07

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пик ненастья миновал Москву, но небольшой снег в столице продолжится, сообщается на портале центра погоды "Фобос"."Пик ненастья миновал столицу. В послеполуденные часы аэропорты московского аэроузла, а это самые точные и оперативные источники погодных данных, стали сообщать о прекращении сильных снегопадов и постепенном улучшении видимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что небольшой снег в столице продолжится и итоги подводить пока рано.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, центр "фобос", погода