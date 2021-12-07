Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/sneg-1762491536.html
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге - РИА Новости, 07.12.2021
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
Погоду в Москве во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:14
2021-12-07T08:16
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_73ebddf8fa6797476a75756997949419.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Погоду в Москве во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его налипание на провода и ветки деревьев, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада. Погода облачная, пройдёт снег, днём временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов", - рассказал специалист.Он предупредил о том, что на дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду. "Давление постепенно понижается - барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - сказал Леус.
https://ria.ru/20211205/zima-1762249146.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_9e84cc4affa904539f7b62b78c1ffee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
08:14 07.12.2021 (обновлено: 08:16 07.12.2021)
 
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Синоптик Леус: циклон принесет в Москву мокрый снег, температура будет около нуля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Погоду в Москве во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его налипание на провода и ветки деревьев, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада. Погода облачная, пройдёт снег, днём временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов", - рассказал специалист.
Он предупредил о том, что на дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду. "Давление постепенно понижается - барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - сказал Леус.
Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 14:16
Тишковец предсказал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича"
 
Московская область (Подмосковье)МоскваПогодаМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз