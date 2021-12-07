https://ria.ru/20211207/sneg-1762491536.html

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге - РИА Новости, 07.12.2021

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Погоду в Москве во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:14

2021-12-07T08:14

2021-12-07T08:16

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Погоду в Москве во вторник будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада, при температуре около нуля будет идти мокрый снег, возможно его налипание на провода и ветки деревьев, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон, приближающийся с юго-запада. Погода облачная, пройдёт снег, днём временами переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха максимальная в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов", - рассказал специалист.Он предупредил о том, что на дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду. "Давление постепенно понижается - барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы", - сказал Леус.

https://ria.ru/20211205/zima-1762249146.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус