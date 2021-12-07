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Суд оштрафовал Google еще на пять миллионов рублей
Суд оштрафовал Google еще на пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2021
Суд оштрафовал Google еще на пять миллионов рублей
Мировой судья в Москве оштрафовал ещё на 5 миллионов рублей компанию Google за неудаление ссылок на страницы с запрещенной информацией, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:01
2021-12-07T12:01
2021-12-07T12:11
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал ещё на 5 миллионов рублей компанию Google за неудаление ссылок на страницы с запрещенной информацией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Суд, ранее сегодня уже оштрафовавший Google на 5 миллионов рублей за аналогичное правонарушение, позже рассмотрит еще два протокола на компанию по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).Общая сумма штрафов Google выросла до 54 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
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технологии, москва, google, россия
12:01 07.12.2021 (обновлено: 12:11 07.12.2021)
Суд оштрафовал Google еще на пять миллионов рублей
Суд оштрафовал Google еще на пять миллионов рублей за ссылки на запрещенный контент