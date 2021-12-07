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Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты"
Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты" - РИА Новости, 07.12.2021
Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты"
"Омикрон" протекает легче "дельты", вирус эволюционирует, ему невыгодно, чтобы все носители умирали, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:32
2021-12-07T17:32
2021-12-07T17:45
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
владислав жемчугов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Омикрон" протекает легче "дельты", вирус эволюционирует, ему невыгодно, чтобы все носители умирали, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."("Омикрон") менее опасный... У него меньше погибших, легче течение", - рассказал эксперт, сравнивая новый штамм с "дельтой".По его словам, вирус эволюционирует, пытается прятаться от коллективного иммунитета, иммунитета, который дают вакцины и который есть у переболевших. Жемчугов пояснил, что вирусу невыгодно, чтобы все умирали, потому что он не выживает в мертвом теле.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, владислав жемчугов
17:32 07.12.2021 (обновлено: 17:45 07.12.2021)
Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты"
Иммунолог Жемчугов: "омикрон" протекает легче "дельты" из-за эволюции коронавируса