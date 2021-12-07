https://ria.ru/20211207/shtamm-1762613970.html

Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты"

Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты" - РИА Новости, 07.12.2021

Иммунолог объяснил, почему омикрон-штамм протекает легче "дельты"

"Омикрон" протекает легче "дельты", вирус эволюционирует, ему невыгодно, чтобы все носители умирали, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:32

2021-12-07T17:32

2021-12-07T17:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

владислав жемчугов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Омикрон" протекает легче "дельты", вирус эволюционирует, ему невыгодно, чтобы все носители умирали, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."("Омикрон") менее опасный... У него меньше погибших, легче течение", - рассказал эксперт, сравнивая новый штамм с "дельтой".По его словам, вирус эволюционирует, пытается прятаться от коллективного иммунитета, иммунитета, который дают вакцины и который есть у переболевших. Жемчугов пояснил, что вирусу невыгодно, чтобы все умирали, потому что он не выживает в мертвом теле.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, владислав жемчугов