https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

Попова рассказала о сложностях выявления COVID-19 у прибывших из-за границы

Попова рассказала о сложностях выявления COVID-19 у прибывших из-за границы - РИА Новости, 07.12.2021

Попова рассказала о сложностях выявления COVID-19 у прибывших из-за границы

Возвращающиеся из-за рубежа россияне нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирус, но потом попадают в больницы с COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:35

2021-12-07T15:35

2021-12-07T17:22

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

ботсвана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Возвращающиеся из-за рубежа россияне нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирус, но потом попадают в больницы с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая о борьбе с новым штаммом "омикрон".Попова призвала туристов внимательно следить за свои состоянием, даже несмотря на отрицательный результат ПЦР, и при необходимости провериться еще раз."И, конечно же, если у вас наступают признаки ухудшения здоровья, непременно сказать лечащему врачу, медицинскому работнику, который приехал к вам на вызов о своем эпиданамнезе, о том, где вы были последние две недели", — добавила глава Роспотребнадзора.По словам главного санитарного врача, "омикрон" в Россию могут завести путешественники, возвращающиеся из 50 стран, где уже появился новый штамм. Как подчеркнула Попова, прилагаются все усилия, чтобы сдержать его распространение, Роспотребнадзор ужесточил контроль на пунктах пропуска."За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. Это более пяти тысяч человек. И, конечно же, отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР", — сказала глава ведомства.Накануне Роспотребнадзор сообщил, что у десяти россиян, прибывших из ЮАР, обнаружили коронавирус, а у двоих из них — омикрон-штамм. Все граждане, возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там их ежедневно проверяют на SARS-CoV-2.Как указывала Попова на прошлой неделе, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны уйти на 14-дневный карантин.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211207/omikron-shtamm-1762579649.html

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